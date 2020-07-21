【新冠肺炎】多個本地群組均有新增個案　旺角稻香「慶回歸」群組增4人感染

▲ 本港今日（21日）新增61宗確診個案，58宗屬本地感染，25宗源頭不明。

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（21日）新增61宗確診個案，58宗屬本地感染，3宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況。

【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案 累計個案破2000大關

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今下午交代疫情，旺角稻香「慶回歸」 群組再增4宗個案，為第1967（男士72歲），1969（女士50歲）、1978（男士63歲）及1992（女士54歲）宗個案。聚會累計有9人確診，另有3名緊密接觸者確診。

另外，屯門富臨中央廣場生日宴多2宗確診，為第1988（男士40歲）、1993（男士54歲）宗個案、1998（女士80歲）。屯門富臨中央廣場亦有一名同日同場食飯者確診，但該名人士並非參加宴會人士，為第2017宗個案。

乒乓波群組亦有增多1宗確診，為第1990宗個案。

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記者：郭家穎