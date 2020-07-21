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元朗721一周年　民主黨召記者會遭票控違限聚令

政治 17:12 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

尹兆堅、林卓廷及胡志偉（右起）被票控違反限聚令。（民主黨Facebook）

今日是元朗721事件一周年，民主黨立法會議員尹兆堅、林卓廷，連同數名事件中的傷者，今午是元朗西鐵站外召開記者。不過，一開始便遭多名警員包圍及截查，並被票控違反限聚令。

民主黨尹兆堅及林卓廷在元朗西鐵站舉行記者會，但遭警方票控違反限聚令。（尹兆堅Facebook）

林卓廷等人於記者會原訂時間，在元朗西鐵站拉起橫額拍照，但不久就被大批警員包圍，並拉入封鎖綫內約20分鐘，最終遭票控違反限聚令。

尹兆堅批評，警方以限聚令，打壓立法會議員及市民行使合理權利，對此感到失望，強調記者會是為表明721一周年，讓受害者表達心聲。他認為，警方今日以「芝麻綠豆」的限聚令去票控眾人，顯出警方仍是冥頑不靈、不肯面對現實，更諷刺是，假如去年警方出動相同警力，就不會發生721事件。

他又指，依他理解立法會議員屬豁免範圍，而且記者會的出席人士已經以4人一組分開，反而警方卻以一大堆人湧至，而警員情緒亦激動，如同發泄過去一年被批評的情緒，多於依法執法，期間又一度以胡椒噴霧指向他及林卓廷，又被警告阻差辦公。

林卓廷則指，今日聯同數名721事件的傷者，召開記者會現身說法，並找出80多張721事件中施襲者的相片。他批評，警方過去沒有盡力緝兇，反而針對今次記者會，是極度可恥。

警方則在社交網站上指，元朗西鐵站附近有人羣集結，涉嫌違反限聚令，經多次警告無效，向8名集結者發出傳票。警方又呼籲，不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，嚴厲譴責任何不負責任、罔顧公共衛生的行為，將繼續嚴正及果斷執法，絕不容忍任何違法行為。

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責任編輯：陳宛彤

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