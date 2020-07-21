6月基本通脹率為1.2%　按月跌0.7個百分點

▲ 政府公布6月份消費物價指數。（經濟日報資料圖片）

政府統計處今日（21日）公布，6月整體消費物價指數按年上升0.7%，較今年5月時的相應升幅（1.5%）為低； 剔除所有政府一次性紓困措施的影響，6月基本通脹率為1.2%，比5月時的1.9%低0.7個百分點。

統計處解釋，6月份升幅放緩主要是由於豬肉價格按年升幅比5月份顯著收窄所致，豬肉價格的飆升始於去年5月底，故其今年6月份的按年升幅會因高比較基數而收窄。

根據統計處資料，6月外出用膳價格及住屋各按年上升1.4%、不包括外出用膳的食品價格則按年上升4.9%；電力、燃氣及水價格下跌18.6%，衣履及耐用物品同樣按年錄得跌幅。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率在6月份顯著緩和至1.2%，這是由於豬肉價格自去年五月起急升導致比較基數高，基本食品價格的按年升幅因而大幅收窄，其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。

發言人稱，展望將來，在嚴峻的環球及本地經濟情況下，整體通脹壓力短期內料會進一步減退，政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

截至今年上半年，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升2.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為2.5%、2.5%及2.3%；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為2.7%、3.3%、2.6%及2.3%。

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記者：陳曉瑩