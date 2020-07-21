【新冠肺炎】本港今日初步確診達60多宗　張竹君：難以單日決定疫情情況

▲ 張竹君指本港今日初步確診達60多宗。（梁偉榮攝）

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情，本港今日（21日）新增61宗確診個案，58宗屬本地感染，3宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布個案情況。

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張竹君指今日（21日）初步確診達60多宗，難以單日決定疫情情況，被問到今日新增個案比之前減少，是否疫情回落，張竹君指視乎截數情況。

她續指現時檢疫中心有「（排隊）人龍」，可能找到某些人士時，已經過了潛伏期，如無病徵下，就只會做多一個潛伏期的醫學監察。她續提到如疫情緩解下來，情況會好一點，

但如果越來越多個案，檢疫中心都唔夠。

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記者：郭家穎