【綠帽疑雲】「魔盜王」尊尼特普憂被連環派帽　懷疑Amber偷食里安納度+艾迪烈梅尼

▲ 前妻Amber稱受到死亡威脅，被尊尼特普指責偷食多名男星。

荷里活著名男星「魔盜王」尊尼特普（Johnny Depp）與《水行俠》（Aquaman）女主角安芭赫德（Amber Heard），自2017年正式離婚後一直對簿公堂。

，尊尼特普為被誹謗打安芭赫德案再度提堂。於第10日審訊中，Amber在庭上表示受到前夫尊尼特普的死亡威脅，又指被對方冤枉她與多名男星包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）有染。

現年34歲的Amber於2016年以被家暴為由申請離婚，令尊尼特普形象插水。

同時在過去數年來，這對「過氣夫妻」互相指責和爆料，內容包括家暴、出軌、「三人運動」等，令這段婚姻關係「花生度」十足。

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Amber稱受尊尼威脅

近日因尊尼特普控告英國《太陽報》指他打老婆的誹謗案，已在倫敦法院進行了第10天的聆訊，他與前妻Amber繼續上庭互爆私隱。

繼Amber呈上尊尼昏睡的相片力證他有酒毒癮後，尊尼出招反撃呈上Amber在睡床上留下糞便的照片。

今次再輪到Amber發力。她呈上文件指過去有受到尊尼特普以肢體及言語上的暴力對待，對方更曾數度恐嚇說要殺死她，指尊尼特普斥Amber摧毀他的人生，所以要殺死她以洩心頭之恨。

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尊尼特普懷疑被派帽

另外，Amber又指尊尼特普是個「醋埕」，不滿她在電影中的性感穿著，以及演床戲的部份。

尊尼特普又懷疑她跟至少八名男星有染，當中包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）、卓寧泰坦（Channing Tatum）、占士法蘭高（James Franco）等。

Amber更踢爆尊尼特普會為那些男星改花名，例如稱里安納度為「南瓜」、卓寧泰坦為「薯仔」等。

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