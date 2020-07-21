失業率會否續升？ 政府中人稱橫行已屬較悲觀預測

▲ 本港最新4至6月失業率升至6.2%，但有政府消息人士稱6月單月失業率其實已下跌到5.9%。（資料圖片）

政府昨（20日）公布的最新的4至6月失業率為6.2%，較上期3至5月上升0.3個百分點，續創15年多來的高位。

從表面數字看，本港失業率惡化趨勢持續，但有政府消息人士分析，6月單月失業率其實較5月下跌，又認為若下次5至7月失業率維持住6.2%水平，已經反映7月單月失業率大反彈，屬悲觀預測。

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政府每月公布的失業率，是以3個月季度的平均水平計算，從未公布單月的失業率。政府中人推算，新冠肺炎疫情爆發後，本港失業率在4月單月升至6.5%的高峰，但5月單月則回落至6.2%。

若以昨日公布的4至6月失業率水6.2%計算，6月單月失業率實質為5.9%，較5月單月進一步下跌。

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本港疫情突然在7月迎來第三波爆發，坊間對於接下來的失業率走勢都有不同預測，有經濟學者甚至稱下期5至7月失業率將進一步攀升至最少6.7%。

該消息人士就稱，假設5至7月失業率維持在6.2%，已經反映7月單月失業率反彈至最高峰6.5%水平，認為屬較悲觀的預測。至於會否增至6.7%水平，他認為除非7月單月失業率急升至超過8%，否則機會不大。

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記者：徐紹軒