【迷網】港姐陳曉華喜歡真實人際溝通　Hera曾交友App識異性：感覺很奇怪

▲ 陳曉華經選2018年港姐冠軍入行，首套劇集《迷網》正在播映。

TVB劇集《迷網》由楊明、高海寧、陳曉華（Hera）及朱敏瀚等主演，首次拍劇的港姐陳曉華，飾演網絡科技調查組見習督察蕭美婷，與司徒忠合力偵查破案。

Madam Siu成熟穩重，自認活潑好動的陳曉華就指性格與角色相反。

Hera接受TOPick專訪直言，在揣摩角色時亦有些不知所措：「當時知道有劇拍非常興奮，覺得可以演『陳曉華』以外的人很開心。不過第一次拍劇前卻不知應如何準備，又不認識同劇前輩，只是把劇本重複看了數遍，便以為準備好。」

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▲ 陳曉華首次拍劇未知該如何準備。（湯炳強攝）

陳曉華自覺仍有不足

隨著劇集開拍，Hera慢慢進入狀態：「一開始好大壓力，覺得很驚很怕會做錯，但後來前輩們都不斷鼓勵我NG是正常的事，不需太大壓力，之後便漸適應。」

不過，Hera回看演出就直指自己有待改善：「最勁的一場NG了10次以上，因為與楊明不停在同一個位笑，NG開真的有條路，發現忍笑及喊戲真的很難。」

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▲ 陳曉華首次拍劇，與朱敏瀚有感情線。（《迷網》劇照）

入行前，任兼職模特兒的Hera零拍劇經驗，她稱：「以前總覺得別人演戲很自然，也有想過會不會真的很簡單，但原來自己做當局者時，要演一個不似自己的人是很難。現在拍多了幾套劇，雖然不知有否很大進步，但至少改善了緊張感。」

卸下港姐形象

現年25歲的陳曉華，經2018年參加《香港小姐競選》奪冠入行，並在《2019年國際中華小姐競選》再奪冠軍。

Hera參選初期已有「仙氣紅姑」之稱，外貌甜美可人，身型高挑，入行前拍過廣告及做模特兒，是不少人心中的女神。

▲ 陳曉華是2018年的港姐冠軍。（Instagram圖片）

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入行短短兩年，Hera有不同的工作機會，亮相幕前的機會不斷增多，但她卻表示以前沒想過會成為演員：「我是一個做事衝動不太想後果的人，連選港姐都是前兩日才去報。小時候都有人叫我去選，但因害羞便沒有行動。直到2018年突然去交表，我很相信緣分，當時都沒想很長遠，交給天決定，豈料有了機會，便100%努力走下去。」

香港小姐出身的Hera予人感覺溫柔文靜，但她就笑指自己「虛有其表」：「未卸任前都會有少少不做自己，因為香港小姐要斯文得體，但卸任後就覺得不需太拘謹，長期表現斯文好辛苦，所以就讓自己的真性格表現出來，不想刻意改變自己。」

▲ 陳曉華首次拍劇，與朱敏瀚有感情線。（《迷網》劇照）

入行後的改變

作為IG女神，Hera不時在社交平台分享靚相，但原來她並不很熱衷網上生活：「其實我是不太喜歡用Social media，也甚少分享自己的事，平時工作忙故甚少看網上評價，也怕被影響情緒，所以會選擇不看。」

Hera亦分享指：「入行前曾試過在交友App上識男仔，但慢慢又不喜歡與陌生人聊天的感覺，覺得很奇怪，所以便沒有再用。」

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▲ 陳曉華自覺入行後有不少改變，更勇於接受挑戰。（Instagram圖片）

甚少活躍於網絡，全因Hera很熱愛幕前工作。

雖然出身於中大護理系，但她謂短期內都很堅定會留在幕前，並感激工作令她變成更好的人：「入行前我很悲觀、害怕嘗試又很懶散，但入行後會有很多事鞭策我，看見身邊很多人工作認真，為拍劇可以一整天都不歇息，更令我知道要努力接觸新事物、管理好時間，才可以進步。」

服裝：Claudie Pierlot

場地：花木日本料理

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記者：陳家瑩