【醫生爸媽】當YouTuber分享醫學育兒經　醫生爸媽拒請外傭親力親為湊兩女

▲ 醫生爸媽Terence及Amanda堅持親力親為湊女。

醫生一向給人非常專業的形象，然而醫生爸爸鄒重璂（Terence）卻突破框架，與牙醫太太Amanda開設YouTuber頻道當上YouTuber，為大眾提供醫學小知識外，亦分享醫生家庭的生活點滴。Terence的童年沒有雙親陪伴，但並不影響他成為好爸爸，作為兩女之父的他，不求女兒成為專才，只盼培養她們成為獨立和有承擔的人。

▲ Terence在兩名女兒出生前，已很有自信能成為好爸爸。（曾耀輝攝）

別讓過去定義將來

出身基層單親家庭的鄒重璂，自小沒有父親陪伴，母親亦在他童年時因病早逝，自此他就跟著姨媽長大。他表示，年幼時大人都要工作「搵食」，不會坐下來跟他講人生道理，但姨媽透過以身作則，教懂他很多做人處事的方式。

他非常懂事，努力發奮向學，在中文中學畢業後，報考香港中文大學，雖然分數達標，但學位不足下無法升學。翌年他重考，成功入讀中大生物系，其後再轉系至醫學院。現時他開設自己的醫務所，為病人解決皮膚問題、痛症、情緒病、行為問題等。

Terence認為，很多人都覺得過去定義自己的將來，他卻認為是很錯的事情。每個人有不同的過去，在完整家庭長大當然有好處，但也有很多夫婦貌合神離，小朋友會看到、感受到。

我不覺得沒有父親陪我成長，會有甚麼缺憾。我們決定有小朋友時，我也超級有自信，覺得自己能成為好爸爸。

▲ 女兒在Terence診所的白板牆盡情創作。（曾耀輝攝）

親力親為照顧兩女

Terence與太太Amanda在2011年結婚，婚後育有兩名女兒，分別是7歲的豆豆和5歲的毛毛。原本任職牙醫的Amanda，在豆豆出生後就成為全職媽媽，親力親為照顧兩女兒。

不少有小孩的香港家庭，都會聘用外傭協助打理家務和照顧孩子，不過Terence夫婦卻堅持拒請姐姐，Amanda解釋，除了不喜歡有外人在家，她也不覺得湊女是辛苦事。

最緊要是嫁了一個願意做家務的老公，Terence會洗碗、做清潔，在孩子出生後，Terence都幫忙餵奶、換片、洗奶樽等。

作為醫生爸媽，Terence和Amanda沒有刻意在學業上催谷女兒，豆豆和毛毛均就讀一所幼小中一條龍的國際學校，功課不多，孩子不用負擔沉重的學業壓力。

有些朋友的子女讀本地學校，做功課至晚上10時，其實充足的睡眠才能鞏固知識。

▲ 兩名女兒在沒有學業壓力的環境下，愉快成長。（受訪者提供）

培養女兒獨立明理

雖然不重視學業，但Terence和Amanda在教養孩子方面有4個方針，包括明理、獨立、尊重和承擔。Amanda解釋，從小到大出外，都要求女兒揹袋，把自己所需物品，例如外套放好，否則外出時感到冷，就沒有衣服穿，這是讓她們學習承擔後果。

兩個年紀相近的女兒，少不免為瑣事爭吵，Amanda和Terence會分別詢問兩人發生甚麼事，多數不會是一個人的錯，於是雙雙受罰，Amanda笑言，最快的方法就是不讓她們玩，把東西收拾好，然後坐定定。很快她們就會說「我們沒事了」，然後就繼續玩。

Terence盼望，只要孩子成長中能明白事理、獨立處事和承擔責任，無論她們將來讀書是否優秀、賺得多少錢，相信都會有一個豐富、幸福的人生。而作為父母，則應擔當領導角色，啟發孩子如何理解和處理事情。

▲ 兩夫婦開設YouTube頻道「毛豆醫學院」。（影片截圖）

夫婦齊當YouTuber

身兼醫生和父母角色以外，近來Terence和Amanda亦多了一個新角色——YouTuber。他們在去年開設影片頻道《毛豆醫學院》，拍片分享醫學知識、生活點滴、教養心得、烹飪教學等。Terence表示，最受歡迎的是減肥知識、Amanda烹飪和生活日常等，內容有趣，兩名女兒有時亦會客串，目前已有14萬人訂閱頻道，未來他們亦會繼續拍攝多元化節目，令內容更豐富。

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記者：林愛娜