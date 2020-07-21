【DSE2020】學友社：最佳5科19分較大機會入八大　疫情下學生宜先掌握各大院校網上收生安排

▲ 學友社預計考獲19分或以上的考生，有較大機會獲教資會8所大學開辦的資助學士課程取錄。（經濟日報資料圖片）

中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜，考評局指近1.9萬人達聯招學士課程最低入學要求（即4科核心科目及一科選修課考獲3322+2），高於資助學位數目。學友社預計，考獲最佳5科獲19分或以上的考生，有較大機會獲教資會8所大學開辦的資助學士課程取錄，建議同學結合自身興趣、成績條件及課程收生情況，把握最後聯招改選機會。

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學友社學生輔導顧問吳寶城解釋，教資會每年會提供1.5萬個第一年學士學位課程學額，但按過往統計實際上只有約1.2萬至1.25萬個經由聯招取錄，故此推算考生須考獲最佳5科積點（獲3322+2）19分或以上，有較大機會獲教資會8大學士學位課程取錄；如同學有意報讀港大、中大、科大、理大、城大及浸大最低收生要求為「3322+33」及計算最佳6科積點的課程時，參考考評局的最佳6科積點（獲3322+33）統計會更有價值。

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吳寶城認為，同學應以興趣出發，在大學聯招的首志願可填選最感興趣，但收生分數稍高於自己成績的課程，

20分或以上的考生要參照課程科目計算比重、入學計算方法等原則作出改選，以增加入讀心儀課程的機會；至於18及19分左右的考生，因現時各課程的收生要求及分數計算方法各異，有較大不確定性；同學的目光不應只是集中在教資會8大課程，可配合自身志趣及條件，應把SSSDP、公大自資學士或資助副學位也放在考慮之中。

他同時提醒，同學在參考考評局成績統計時要留意其局限，當中未能涵蓋只重考個別科目而以合計成績報讀聯招課程的考生、未包括院校的彈性收生安排，以及尚未計算各課程的收生科目比重等，而同學取得成績後，要善用聯招改選機制，於個人指定時段內作一次修改，包括增補或替換最多5個課程、更改已選報課程的先後次序及刪除任何已選報的課程。

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吳寶城建議，除了聯招學位外，同學應作多手準備，擬定應對方案，例如已獲自資專上課程的有條件取錄，應注意確認取錄手續、繳交及退還留位費的相關安排，

若同學獲多於一個聯招以外課程取錄，建議只選擇一個最感興趣的課程繳費確認，以免增加不必要的開支。

他稱，在疫情下不少院校均改變收生程序及改為網上收生，同學應掌握最新的變化而作出部署，

有不少同學誤以為到場報名會獲較先處理，但各院校已重申網上與親身遞交的申請會一併考慮，並盡量在即日於網上通知結果。

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記者：陳曉瑩