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【新冠肺炎】誤將「張弛有道」讀作「鬆弛有道」　張竹君：措施鬆懈出現爆發是很正常

社會 18:15 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應時，誤將「張弛有道」讀作「鬆弛有道」。（政府新聞網fb）

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，港府一直採取「張弛有道」（suppress and lift）策略應付，即當疫情嚴峻時，採取嚴控措施把它壓下去；當疫情穩定下來，又需要稍為放寬。衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應時，誤將「張弛有道」讀作「鬆弛有道」，經在旁的新聞主任提點下，即場微笑地更正有關說法和道歉。

【新冠肺炎】本港今日初步確診達60多宗　張竹君：難以單日決定疫情情況

張竹君指，只要措施一鬆懈，自然會有個案甚至出現爆發。（梁偉榮攝）

有記者問及近日多間食肆出現爆發群組，是否與「張弛有道」策略有關，張竹君表示，在全球多個地方包括香港，只要措施一鬆懈，自然會有個案甚至出現爆發，這是很正常的現象，若社會要一直長期緊張， 未必能夠受得到，所以會出現目前的情況。

【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案　累計個案破2000大關

【新冠肺炎】衞生防護中心承認短期內需人手輸入資料　不能即刻解決問題

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記者：陳子謙

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