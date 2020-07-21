【新冠肺炎】誤將「張弛有道」讀作「鬆弛有道」　張竹君：措施鬆懈出現爆發是很正常

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應時，誤將「張弛有道」讀作「鬆弛有道」。（政府新聞網fb）

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，港府一直採取「張弛有道」（suppress and lift）策略應付，即當疫情嚴峻時，採取嚴控措施把它壓下去；當疫情穩定下來，又需要稍為放寬。衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應時，誤將「張弛有道」讀作「鬆弛有道」，經在旁的新聞主任提點下，即場微笑地更正有關說法和道歉。

【新冠肺炎】本港今日初步確診達60多宗 張竹君：難以單日決定疫情情況

▲ 張竹君指，只要措施一鬆懈，自然會有個案甚至出現爆發。（梁偉榮攝）

有記者問及近日多間食肆出現爆發群組，是否與「張弛有道」策略有關，張竹君表示，在全球多個地方包括香港，只要措施一鬆懈，自然會有個案甚至出現爆發，這是很正常的現象，若社會要一直長期緊張， 未必能夠受得到，所以會出現目前的情況。

【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案 累計個案破2000大關

【新冠肺炎】衞生防護中心承認短期內需人手輸入資料 不能即刻解決問題

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙