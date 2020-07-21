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【新冠肺炎】美心集團大埔廠房兼職員工確診　全廠停產及銷毀月餅產品

社會 18:21 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一名於大埔一廠工作的兼職員工確診新型冠狀病毒，最後上班日期為7月18日。（資料圖片）

本港今日（21日）新增61宗確診個案，58宗屬本地感染，當中包括一名美心大埔廠房兼職員工。美心發言人回覆TOPick查詢指，昨日（20日）知悉一名於大埔一廠工作的兼職員工確診新型冠狀病毒，最後上班日期為7月18日。

【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案　累計個案破2000大關

美心表示，該員工於原材料處理區工作，按指引進廠時有量度體溫及消毒雙手，值班時一直有佩戴雙重髮網、口罩及手套。美心同日已於該工作區及共用空間作徹底清潔和消毒，亦已安排該區域員工家居隔離14天及作新型冠狀病毒測試。為安全起見，美心已安排今天下午全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。

【新冠肺炎】東區醫院E8外科病房疑現院內感染　兩病人今確診及初步確診
 
美心強調，自疫情開始已有嚴格遵守相關防疫衛生措施，如全廠一直設有Bio Zone 全日24小時不間斷進行殺菌消毒、員工進入廠內範圍、廠車及工作期間必需佩戴口罩，量度體溫，另於工作時間內再進行一次體溫檢測等。

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記者：鄧凱文

大埔 兼職 月餅 疫情 家居 新冠肺炎疫情

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