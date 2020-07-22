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【紓緩暗瘡】壓力大常熬夜戴口罩易生暗瘡　中醫推介茶療紓緩暗瘡去紅印【附製法】

保健美顏 10:16 2020/07/22

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中醫推介茶療紓緩暗瘡

經常戴口罩，容易長出暗瘡？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）表示，本身壓力大、經常熬夜、常吃辛辣食物，再加上長期戴口罩，更易助長暗瘡形成。她近日「CheckCheckCin」YouTube講解暗瘡常見成因，教大家減少暗瘡形成的方法，並推介茶療紓緩紅腫熱痛的暗瘡及去除紅印。

暗瘡成因

梁尹倩醫師指，有可能由內在因素誘發，加上長期戴口罩而助長暗瘡形成。中醫認為，暗瘡與身體狀況有密切關係，長暗瘡的成因通常是：

  • 身體有熱
  • 精神緊張
  • 飲食失調
  • 睡眠欠佳
  • 月經異常

她指出，有兩類人特別容易長暗瘡：

  • 經常熬夜、生活或工作壓力大，以致影響肝的季節疏泄、陰陽的平衡，易長出暗瘡。
  • 嗜辣、愛吃重口味食物、經常吸煙飲酒，容易形成濕熱，加上悶熱潮濕的天氣，容易出面油，若再戴上口罩，就更易長出暗瘡。

改善暗瘡問題的方法

梁醫師指，改善方法包括調節心情、日常生活及飲食習慣，例如：

  • 少吃甜食，因為皮膚問題與糖分有密切關係。建議戒糖兩星期，包括水果。
  • 少吃辛辣、重口味食物，避免煙酒。
  • 盡量早睡
  • 保持大便暢通
  • 做適量運動，以助排汗，排出體內污物。
  • 適量進食袪濕消暑食材，例如：冬爪、節瓜、綠豆、海帶、苦瓜、青瓜。

茶療

1.紓緩紅腫熱痛、有膿的暗瘡

  • 材料：紫花地丁、蒲公英、紫貝天葵，各9克
  • 做法：把所有材料放入煲內，加800毫升水，用武火煮滾後，用文火焗約15分鐘
  • 建議飲用份量：每星期2至少次
  • 注意：脾胃虛寒、月經期間不宜飲用

2.去除暗瘡紅印

梁醫師指，暗瘡消退，皮膚仍留有紅印，這類體質的特性是：易有色斑；女性可能出現經痛、月經有血塊。

  • 材料：生地、牡丹皮、赤芍，各9克
  • 做法：把所有材料放入煲內，加800毫升水煲30分鐘
  • 建議飲用份量：每星期2至少次
  • 注意：女性若想紓緩經痛，可於經期前性3至7日飲用

影片內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

註冊中醫師梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

 

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責任編輯：黃泳欣

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