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【西裝要懂穿】林作炫富晒4萬元Brioni西裝 揭林作穿西裝5個不合格

休閒 14:47 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

經常在個人網站以西裝達人自居的林作，日前炫富晒4萬元西裝，但翻看林作過往穿西裝的照片，發覺他其實錯漏百出。

這個世代要出位，一定要形象鮮明。轉投保險業，刻意以一頭凌亂髮型示人的林作，經常在個人網站以西裝達人自居，早前在網上分享他花了4萬多元購入一套Brioni西裝，惹來批評，但炫富和經常上載西裝相片的背後，原來他穿西裝可謂錯漏百出。

穿孖襟西裝，一定要扣上鈕釦，留意只須扣最頂的一粒便可。（圖片：林作fb）

穿孖襟西裝不應將鈕子全扣上，最下的一粒是不須扣的。（圖片：林作fb）

錯誤1：孖襟西裝不釦鈕

孖襟西裝其實好「蝦」人著，並不合適太瘦的男士。因孖襟西裝比普通西裝前幅布料多關係，所以穿著時一定要扣上第一粒鈕，但見林作穿上時不將鈕釦扣上，作為一位經常在自已社交媒體上分享讀過甚麼西裝精讀書本的人，沒可能犯以上的錯誤。

穿紅襪沒有問題，但穿formal的chalk-stripe條子西裝，配casual的driving shoes就大錯特錯。（圖片：林作fb）

錯誤2：Formal西裝不可配driving shoes

林作穿上藍色條子西裝，感覺非常formal，但錯在不穿上黑色皮鞋，反而選擇了casual的driving shoes，平底的driving shoes是周末日輕便上街，用來駕駛汽車的便服鞋，和條子西裝完全相沖相剋。

那麼簡單的配色都不懂？穿灰色西裝怎會配襯啡色皮鞋。（圖片：林作fb）

同樣穿黑西裝又怎會配襯一對啡色麖皮鞋。（圖片：林作fb）

錯誤3：西裝和皮鞋顏色不配

Common sense這種東西沒有得教，品味這回事是天生的，但沒有品味的，看得多，可能會有進步也說不定。就以服裝配色為例，黑色西裝是不可以穿啡色皮鞋，同樣穿灰色西裝都不可以穿啡色鞋，特別是配上那對紅色襪子。

若果好想穿上啡色皮鞋，可以選擇深藍色西裝，不要問點解，懂得意大利西裝的男人都會明白這一種西裝美學。

肩膊剪裁過闊，留有大量空位造成皺褶，完全衣不稱身。（圖片：林作fb）

錯誤4：衣不稱身，肩墊過大

林作以前所穿的西裝，那些仿如80年代過大的肩墊，造成夾位出現多餘面料。

西裝肩膊過大，衫身過長，錯誤地全扣上鈕釦，將個子不高的身型完全曝露。（圖片：林作fb）

錯誤5：西裝長度過長

一件稱得上好的西裝，剪裁和西裝比例是最重要的一環，西裝長度應剛好蓋臀，遇上個子不高男生，長度甚至可以升至臀中央位置，令男生在視覺上身高看似拉長。

林作自稱173cm高，這件黑色孖襟西裝衫身明顯過長。此外，將鈕釦全扣上是錯、將formal的孖襟西裝配麻質便服褲又是錯、穿黑西裝配啡色麖皮鞋更是錯。

記者：何偉雄

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