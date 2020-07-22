【崎嶇學習路】中學未能畢業輾轉成為碩士　滾軸溜冰港將繼承亡父遺志培育新星

▲ 35歲的前香港速度滾軸溜冰運動員袁嘉曦（Doon）雖然中學未能畢業，但輾轉成為碩士，並繼承亡父遺志開辦滾軸溜冰學校培育新星。

有人天資聰穎不愁學習，也有人將勤補拙總算順利升學，35歲的前香港速度滾軸溜冰運動員袁嘉曦（Doon）自言愛學習卻沒有「考試運」，考試沒有一次取得高分。雖然Doon中學未能畢業，但輾轉成為碩士，並繼承亡父遺志開辦滾軸溜冰學校培育新星。

小學讀名校力有不逮

小學就讀灣仔傳統男校聖若瑟小學的Doon，尤記得當年功課量頗多，有時做功課至凌晨一、二時。他高小曾留級一次，父母認為他是年尾出生的「細B」，即使留級也情有可原，沒有多加責備。

他原打算升讀聖若瑟小學的直屬中學聖若瑟書院，可是校內名次在100名以後，無緣入讀，最後更被派至一間Band 5中學。後來他去叩門，成功獲香港鄧鏡波書院取錄。現在回想，Doon有感在聖若瑟力有不逮，轉校對自己來說也是好事。

▲ 自中學起愛上滾軸溜冰，Doon把興趣變作事業。（陳靜儀攝）

當時會考14分基本上可原校升讀中六，不過Doon會考只取得12分，正當他作好到別校重讀中五的準備，卻幸運地獲鄧鏡波第二輪招收取錄，得以原校讀書。

升中熱愛滾軸溜冰加入港隊

Doon中一開始接觸滾軸溜冰，自此便愛上這項運動，他對滾軸溜冰的熱愛程度是花多少時間都願意，別人用兩小時做到的動作，即使他要花六小時才做到，也肯堅持下去。Doon成為速度滾軸溜冰港隊代表，曾奪14屆香港冠軍，但他不認為自己是「運動員」。

運動員在我心目中是很高尚的，我只是喜歡滾軸溜冰的參賽者。

▲ Doon不時參加國際滾軸溜冰比賽，保持自己的水平。（相片由受訪者提供）

做職業運動員要作出取捨，或許需放棄學業、停學、節制飲食、接受嚴格訓練等，Doon深感當時的自己尚未達到這個水平。

失落大學學位轉讀副學士

全情投入滾軸溜冰的Doon，中學生涯「9成運動，1成讀書」。憑著突出的運動成績，他經「校長推薦計劃」獲理大有條件取錄，可惜他在A-Level高考物理科「肥佬」，大學學位夢碎。

之後他報讀了理大一個副學士課程，又因成績不達標，第二年再轉到城大修讀另一個有關管理學的副學士課程。

完成副學士課程後，他同時修讀兩個海外大學的銜接學士學位（Top-up Degree），日間讀英國樸茨茅夫大學（University of Portsmouth）管理學，晚間上澳洲格里菲斯大學（Griffith University）市場學的課，努力成就出雙學位。

▲ Doon開辦滾軸溜冰學校，培育體壇新星。（陳靜儀攝）

因媽媽一句話讀碩士課程

後來Doon再進修碩士學位，全因媽媽一句話︰

我媽媽擁有碩士學位，她希望兒子也是碩士。

以當時來說，這名碩士媽媽確實厲害。

他順從媽媽意願報讀遙距的碩士課程，抱著有大學取錄再作打算的心態，怎料獲英國伯明翰大學（University of Birmingham）取錄，開始修讀工商管理碩士課程。Doon笑言中學時校內中文科考試不合格，因此中學未能畢業，卻竟然成為碩士生。

捧亡父遺照赴英出席畢業禮

Doon的爸爸原本從事裝修工程工作，他於2002年決定放下事業創辦卓嘉體育會，一方面全力支持兒子，另一方面推廣滾軸溜冰運動，為培育更多體壇新星出力。

▲ 為了全力支持兒子，Doon的爸爸放下自己事業，創辦體育會。（相片由受訪者提供）

就在Doon就讀碩士課程期間，爸爸不幸患上肝癌，Doon既要出入醫院照顧爸爸，帶著他四處求醫，還要應付比賽及管理體育會，實在分身不暇。結果成績一如所料，有學科不合格、需要延遲或重讀。

在碩士考試的一日，爸爸病情急轉直下，他沒有應考，趕赴醫院見爸爸最後一面，爸爸在當晚離世。他後來獲安排補考，並順利畢業，與媽媽及太太親赴英國參加畢業典禮，還帶著爸爸的遺照一起。

我希望爸爸可以親眼見到我碩士畢業，決定帶著『他』到英國領畢業證書。

▲ Doon帶著亡父遺照，出席在英國舉行的碩士畢業禮。（相片由受訪者提供）

Doon憶述爸爸對他的身教，「不要計較、不怕蝕底」，影響他做人的態度，令他終身受用。爸爸過世後，Doon接手了體育會，2010年正式開辦卓嘉單線滾軸溜冰學校，希望培育更多師弟妹。而他在副學士、學士及碩士課程所學的知識，亦有助他營運學校。他總結自己的學習路︰

經歷崎嶇的學習生涯，才成就今天的我。

脫離港隊後，Doon依然不斷自我增值，到世界各地參加滾軸溜冰比賽之餘，也帶著學員出賽累積經驗。

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記者︰駱秀玲