【新冠肺炎】康文署加強圍封泳灘 呼籲市民切勿進入

▲ 康文署已把轄下所有泳灘圍封。（政府新聞處圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，康文署轄下所有泳灘已於上周起暫停開放。康文署發言人今日（21日）強烈呼籲市民切勿到已關閉的泳灘游泳或日光浴，以減少人流聚集，減低病毒傳播風險。

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康文署早前已暫時關閉轄下所有泳灘，泳灘的救生服務已暫停。發言人提醒市民切勿到已關閉的泳灘，以免發生危險。

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而署方亦會加強圍封各泳灘，避免市民進入。除早前已關閉的沖身設施及更衣室外，泳灘洗手間亦已即時暫停開放。署方稱，由於部分泳灘受地形限制，未必可以全部圍封，呼籲市民忍耐和自律，不要進入泳灘範圍，署方會加派人員在相關地點巡邏。

▲ 康文署指，泳灘救生服務已暫停，呼籲市民切勿進入。（政府新聞處圖片）

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責任編輯：徐紹軒