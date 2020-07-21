【新冠肺炎】張竹君：第三波疫情都屬單一病毒株　如現巨型爆發有幾多準備亦有限

▲ （梁偉榮攝）

本港今日新增61宗確診新冠肺炎個案，當中仍不乏源頭不明本地個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第三波疫情大多來自單一病毒株，相信是由個案經的士司機、食肆引致大爆發。

被問及當局對疫情有多大程度準備，張竹君指局方正盡力處理，惟如出現巨型爆發，即使再多準備亦是有限。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今於疫情記者會，被問及是否已知第三波疫情的源頭時，提到衞生署已尋求港大就近日個案病毒株進行分析，惟發現彬記、黃大仙老人院群組或近日個案，均同屬於單一病毒株：

可能是一個爆發，經由的士司機、黃大仙、餐廳慢慢散出來。

她又稱，任何防止社區出現感染的監察系統或措施都非完美，當中亦可能有一個隱性患者未求醫，或極具傳播性，都可造成社區擴散，認為如每人緊遵防控措施，或未會出現散播，相反但如人人不跟從，又聚會又多社交活動，即使一個患者都可以引致大型爆發。

張竹君表示，現時最關注是看如何控制社區感染，好多影響不同層面，影響好多長者，亦涉老人院、屋邨，的確幾擔憂，年長有長期病患，又不會早求醫，有機會延遲診斷及治療：

盡力處理疫情爆發，亦有好多應變方案，但如有巨型爆發，令醫療系統不能負荷，就算有幾好準備都好有限。

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責任編輯：陳正怡