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【新冠肺炎】封城進行消毒兼安排員工檢測　96位藝人檢測結果為陰性

娛樂 19:35 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

TVB安排員工進行檢測。

女歌手施匡翹於本月18日証實確診新冠肺炎，成為香港首位確診藝人，而其經理人Apple姐及宣傳人員共3人確診，由於施匡翹曾到電視城錄影節目，故無綫也進行應對措施，除了進行大規模消毒及「封城」4天，不接待傳媒之外，也安排藝人進行新冠肺炎檢測，而今日（7月22日）無綫發出通告，指出96名藝人的檢測結果為陰性。

TVB繼續進行清潔及消毒。

TVB今日在對外發放最新消息，內容如下：

無綫電視九十六名職藝員接受新冠病毒測試，結果全屬陰性。

上週有外間唱片公司歌星曾進入電視城錄影節目，其後證實有個別人士包括一位歌星及其宣傳人員確診。

公司追蹤到總共九十六名職藝員同事可能曾經與上述確診者有接觸，安排他們分批至醫院接受新冠病毒檢測。今天已收到所有檢測結果，全屬陰性。

在過去數天，公司已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸到的地方進行大規模消毒清潔，包括錄影廠、化粧及服裝間、服裝倉等。

為減低病毒傳播風險，駐台記者日後在電視廣播城室內地方必須佩戴口罩，包括記者會場地、錄影廠、灰位、員工餐廳、公眾走廊、升降機等。而乘搭本公司員工巴士時，亦須一直佩戴口罩及嚴禁在車廂飲食。敬請各駐台記者手足注意。

往後之宣傳活動安排，會另行通知。防疫措施不容鬆懈，大家齊心抗疫，才能減少傳播風險。

 

另外無綫繼續進行消毒清洗，包括多個錄影廠，如綜藝1，4，10號錄影廠，劇集15，16廠，所有製作大樓的化粧及服裝間，工場大樓二樓服裝倉等。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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