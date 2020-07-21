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【新冠肺炎】外傭來港前僱主需簽檢疫承諾書　否則外傭或會被拒入境

社會 19:52 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

入境署宣布，外傭來港前僱主需簽檢疫承諾書，否則外傭或會被拒入境。（資料圖片）

政府早次刊憲，要求從孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非來港人士，到港時必需提交核酸檢測呈陰性的證明文件方可入境。

【新冠肺炎】7個地區來港須提交病毒核酸檢測陰性證明　7月25日零時生效

為配合上述措施，入境處會就外傭的簽證申請作出相應安排。僱主為外傭申請簽證時（包括已遞交但有待批核或簽發簽證的申請），而其外傭將於今年7月25日或以後抵港，僱主必須簽署及提交一份承諾書，表明會為其外傭作出相關的病毒檢測及酒店檢疫安排，並且會負責相關費用。

【新冠肺炎】本港今日初步確診達60多宗 張竹君：難以單日決定疫情情況

有關安排即時生效，僱主如違反有關承諾，其外傭有機會被拒入境香港，有關僱主日後申請聘用外傭亦可能被拒絶。

市民可於入境處網頁下載有關承諾書，亦可於入境處總部及各分處免費索取。

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責任編輯：陳梓蔚

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