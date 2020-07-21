六分之一家暴受害者為男性 機構：社會敏感度不足

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近日法庭正在審理一宗男士疑遭伴侶虐待的案件。社福機構和諧之家表示，本港有六分之一家暴受害者為男性，但社會敏感度不足，男士自己也未能察覺已身陷家暴，建議加強公眾教育。



機構指，根據社署數字，每6位家暴受害者當中便有1位為男性，受虐男士會遭受到不同形式的暴力行為，當中包括身體、精神暴力甚至性暴力。與男性施虐者比較，女性施虐者較常使用物件作武器或以投擲物件作肢體暴力傷害另一半，亦會以無理批評、控制財政、威嚇傷害自己、無理妒忌或懷疑有外遇等非肢體暴力行為操控或長期責難另一半。機構接觸的受虐男士個案中，大部份個案遭受伴侶的精神虐待。

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機構又稱，性別定型令男性求助有所考量，過往曾有受虐男士表示向身邊人求助，或承認自己被伴侶施以暴力，卻換來對方質疑和嘲諷，最後選擇獨自面對。



機構指，社會大眾對男士受虐議題的認知和敏感度仍然不足，針對男士受虐相關的社會服務及資訊有限，即使男士身陷家暴仍難以察覺，認為只有加強公眾教育，鼓勵大眾援助受家暴困擾的男士，才可走出家暴困局。

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和諧之家設有專門支援家暴受虐男士的服務，機構鼓勵受害者可登入賽馬會「男」天再現計劃 (www.heprojecthk.com)網頁，或致電2295 1386求助。

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責任編輯：徐紹軒