【新冠肺炎】 東區醫院41歲已出院外科男病人初步確診　曾與染疫「割盲腸」患者住同一病房

▲ 東區醫院一名已出院的男病人初步確診新冠肺炎。（黃傑偉攝）

一名入住東區醫院E8外科病房並接受「割盲腸」手術的病人，昨日（20日）確診新冠肺炎。東區醫院今日（21日）表示，一名曾與染疫患者住同一病房但已出院的41歲男病人，初步確診新冠肺炎，昨日（20日）已安排他入院隔離，並向衞生防護中心通報結果。

東區醫院指，與患者住同一病房、仍然留醫的5名病人，他們的新冠肺炎病毒測試結果皆為陰性，院方會安排有關病人轉至負氣壓病房進行隔離及監察。惟院方稱，另外5名病人已於早前出院的病人中，其中一名41歲男病人於出院後持續發燒，昨日已立即安排他入住負氣壓病房隔離，初步結果顯示其鼻咽拭子樣本對新冠肺炎病毒病測試呈陽性反應，院方已向衞生防護中心通報結果，並會跟進餘下出院病人的情況。

東區醫院稱，已在有關病房進行徹底清潔消毒，並已提醒員工及病人，加強感染控制及注意手部衞生。

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記者：陳曉瑩