【學海無涯】馬浚偉北大碩士畢業不言休　受樂觀抗癌母親啟發將攻讀浸大中醫

▲ 馬浚偉日前在微博表示，將在今年9月就讀香港浸會大學中醫學院的兩年課程。

早前在北京大學完成碩士研究生課程的藝人馬浚偉（馬仔），日前在微博表示，將在今年9月就讀香港浸會大學中醫學院的兩年課程。馬浚偉過去亦曾表示，自己最初興起讀中醫的念頭正是因媽媽當初抗癌而起。

母親食療「剪報」成學醫源起

馬浚偉早前在微博公布自己在北京大學光華管理學院完成修讀EMBA（行政人員工商管理碩士課程）後，獲得不少網民祝賀。其間有網民問到他會否再進一步攻讀博士時，他就表示自己今年9月將會在香港浸會大學中醫學院就讀一個兩年課程，同時12月尾還有一個短期兒童心理學課程要就讀。

有關自己學醫的念頭，馬浚偉過去曾在Instagram上表示：

媽媽在我6歲時確診癌症，但她卻是個何等堅強樂觀的人！在她患病的22年，一直有「剪報」習慣，而所剪存的文章內容幾乎全都關於中醫藥和食療等資訊！原因很簡單，我知道，她要照顧好自己，但更要照顧好我們！還記得這兩本厚厚的黑紅硬皮簿內的一些珍寶，也有我曾經幫忙剪存的。 這兩本硬皮簿保存著的情和思，超過四十年歷史了。而我，也把他倆保存至今！我學醫，不是為成醫，而是為成全！

對母親離世曾感自責

馬浚偉在媽媽患癌22年間，當年常伴她出入醫院。由於家貧，所以馬浚偉很早便工作，後來加入TVB後一炮而紅，卻在1999年經歷媽媽離世。

馬浚偉與媽媽的感情要好，媽媽死後，他不斷責怪自己因叫媽媽做手術，而令她辛苦致死，但其實是因為媽媽出現細菌感染，致急性肺炎才離去的。

在此後8年間，馬浚偉一度走不出媽媽離世的陰霾，更患上驚恐症及抑鬱症，曾想過尋死的他，最終靠基督教信仰令自己痊癒。

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