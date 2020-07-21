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【新冠肺炎】染疫7旬婦曾到律敦治及鄧肇堅醫院照腸鏡　同房10名女病人有8人需隔離檢疫

社會 21:27 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

律敦治醫院。（經濟日報資料圖片）

東區醫院今日（21日）表示，一名79歲女病人於前日（19日）因身體不適到伊利沙伯醫院求醫，經測試後確診感染新冠肺炎，該名病人曾於上周四（16日）在律敦治及鄧肇堅醫院進行日間腸鏡檢查，並於即日出院。院方指，律敦治及鄧肇堅醫院昨日已在有關內視鏡檢驗部和日間病房（B6）完成徹底清潔消毒，醫院感染控制組聯同衞生防護中心一同跟進事東區醫院件並追蹤相關的密切接觸者，評估後確定有關職員均有穿着合適個人保護裝備，因此沒有職員被列為密切接觸者，醫院已聯絡在上周四入住日間病房的10名女病人，其中8人需接受隔離檢疫安排。

【新冠肺炎】 東區醫院41歲已出院外科男病人初步確診　曾與染疫「割盲腸」患者住同一病房

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記者：陳曉瑩

疫情 鄧肇堅醫院 新冠肺炎疫情

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