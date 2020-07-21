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721一周年共5人被捕、79人遭票控　許智峯涉阻差辦公被捕

政治 22:42 2020/07/21

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（香港警察Facebook）

今日是元朗7.21事件一周年，晚上有人號召到元朗西鐵站一帶聚集。警方表示，截至晚上10時，共有79人涉違反限聚令被票控、5人被捕，當中有1人涉違反港區國安法。民主黨立法會議員許智峯亦在元朗被捕。

警方在Facebook上指，自下午起元朗有人群聚集，涉違反限聚令，亦有人展示「光復香港　時代革命」標語，涉違反港區國安法，有1名52歲男仔被捕。此外，2男1女涉阻差辦工、1人涉違宵禁令，合共5人被捕。

警方又指，被捕人士中，分別有區議員及立法會議員，稱公職人員理應以身作則，對公職人員作違法行為感非常遺憾。

許智峯晚上在YOHO MALL內，被警方以阻差辦公為由帶走，而葵青區議員周偉雄則在較早時間，於商場內高舉示威標語被捕。

港府發言人則發聲明強烈譴責，欠公德和非法的行為，認為會嚴重增加病毒傳播的風險，強調在困難時刻，市民必須齊心抗疫，以保障自己、家人和其他市民的安全，強烈呼籲市民盡量留在家中，減少社交接觸和外出用膳。

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責任編輯：陳宛彤

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