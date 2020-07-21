【新冠肺炎】建制派倡政府研需否押後選舉　周浩鼎：不排除需要求中央協助

▲ 民建聯副主席周浩鼎認為，政府必需盡早即制定預案，如疫情持續嚴重，無緩和跡象，會否採取應變措施，包括押後選舉安排。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未有緩和跡象，立法會選舉參選人報名時，亦只能遵循「限聚令」四人一組，就連造勢大會也無法舉行，隨時影響選情。民建聯副主席周浩鼎認為，政府必需盡早即制定預案，如疫情持續嚴重，無緩和跡象，會否採取應變措施，包括押後選舉安排。

對於《立法會條例》44條寫明，特首若作出投票押後的指示，「該日期不得遲於選舉原訂會進行的日期後的14天」。周浩鼎認為，即使押後14日，疫情亦未必能在短時間內和緩，強調政府不能鐵板一塊，必須考慮到在《基本法》原則下，處理有關延後情況，不排除有機會尋求中央政府協助。

事實上，各個建制派政黨成員，包括民建聯、工聯會及經民聯，都有發聲要求政府延後選舉。經民聯梁美芬表示，7月初有多個與群眾聚集相關活動，包括7.1及民主派初選，但政府完全無從衛生環境嘗試阻止進行初選，「你現在看到放縱這些活動後，人流密集是出現什麼的情況？一日超過一百個案例，其實是相當憂慮的」。

她質疑，現時疫情嚴峻，候選人如何能公平公正，同時減少人群聚集下，進行競選活動，認為大家都必須要正視，選舉是否可以延遲的問題，「我落不同社區，好多市民都反應不想出街，當局要正視健康及生命問題」。

周浩鼎已宣布參選立法會新界西選舉，已報名的新西參選人包括鄭松泰、陳恒鑌及麥美娟。梁美芬亦已宣佈參選九龍西直選，已報名的參選人有李安求。

責任編輯：李淇