【烹調教煮】KiKi麵總廚教煮招牌蒼蠅頭拌麵　要關廟麵煙韌淥麵最緊要一個步驟【有片】

▲ KiKi麵行政總廚練志堅教大家煮台灣人氣店招牌菜蒼蠅頭拌麵。

小暑剛過，踏入7月盛夏，炎熱天氣可能會令胃口變差。若嫌傳統的中西餐無法滿足挑剔的食慾，不妨煮幾道涼菜或拌麵，色香味俱全之餘，同時清新可口，開胃解膩。這次台灣人氣過江龍KiKi麵店的行政總廚練志堅師傅，就會教大家一道店家的招牌菜蒼蠅頭拌麵，惹味非常，最適合夏天食。

所謂的蒼蠅頭，即是有如點點蒼蠅頭的黑色豆豉，再搭配韭菜、小辣椒及豬肉末拌炒，最後與關廟麵拌勻，就成為一道開胃惹味的拌麵。

麵店行政總廚練志堅師傅說。雖然拌麵製作方法看似簡單，幾道材料再拌勻醬汁便完成，但練師傅說其實每個細節也有重點要留意。

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先由選麵開始，關廟麵是台南馳名的手工生曬麵，與鳳梨、竹筍合稱為「關廟三寶」，與坊間一般的麵有少許出入，受水性亦不同。關廟麵是純天然製作，經過混、壓、切及手工折麵等過程後，還要將麵放在竹篩上，並於陽光下曝曬最少兩、三日。生曬過的麵非常乾燥，麵條更Q彈耐煮。

淥麵時，練師傅亦有秘訣分享：「我建議要用較大鍋的水，別吝嗇，而且全程要保持大滾。如果水份太少的話，麵放進水後，水已不滾，淥出來的麵會易腍及塌下來，做不到煙韌效果。」

將麵盛起倒入碗後，還要加入薑蒜水。「如只用醬料拌麵的話，麵餅就會黏在一起，用薑蒜水同拌可以令麵散開，口感更有層次。」

▲ 材料及調味料（湯炳強攝）

材料︰

關廟麵 200克 豬肉碎 30克 韭菜花碎 75克

薑蒜水材料︰

薑 20克 蒜頭 20克 食用水 80毫升

調味料︰

台式醬油 少許 台式油膏 少許 糖 少許 豆豉粉 3克 豆豉碎 3.8克 指天椒碎 少許 蒜蓉 少許 辣油 20毫升 香油 8毫升 鹽 少許

做法︰

1. 先製作薑蒜水，薑去皮後加入洗淨的蒜頭及食用水，用攪拌機攪勻後，再隔渣備用。

2. 韭菜花洗淨後切成小粒，豬肉剁成碎。

3. 先將豬肉碎炒至半熟，盛起備用。

4. 爆香蒜蓉及指天椒，將豆豉碎炒香，加入豬肉碎、鹽及韭菜花碎炒至熟透。

▲ 爆香蒜蓉及指天椒，將豆豉碎炒香，加入豬肉碎、鹽及韭菜花碎炒至熟透。（湯炳強攝）

5. 將醬油、油膏、糖、100毫升的薑蒜水及豆豉粉放入大碗中，拌勻備用。

▲ 將醬油、油膏、糖、100毫升的薑蒜水及豆豉粉放入大碗中，拌勻備用。（湯炳強攝）

6. 煲一鍋大滾水，將麵條放入滾水中淥3分鐘，撈起盛乾水後倒入碗中。

▲ 煲一鍋大滾水，將麵條放入滾水中淥3分鐘，撈起盛乾水後倒入碗中。（湯炳強攝）

7. 依次序加入蒼蠅頭料、香油及辣油便完成。

▲ 依次序加入蒼蠅頭料、香油及辣油便完成。（湯炳強攝）

食材知多啲︰

練師傅教路，如要知道韭菜花怎樣才算嫩，可以看看它的頂部。他說：

如韭菜花已開花，即已變老。根部亦盡量要濕嫩，有些下半部已全乾，亦即很老，入口會有渣，做不到爽脆效果。

▲ 韭菜花（湯炳強攝）

這道拌麵有用上香油及麵醬油，這兩款醬油是台式料理中常用到的調味料。香油其實是麻油的一種，由白芝麻作原料製成的麻油，再混合不同比例的大豆油而成，色澤會比白芝麻油更淡，主要用作提香，最適合做涼拌菜。

而台灣料理師傅一般會將用台式醬油、台式油膏及糖這3種材料混合而成的調味料統稱做麵醬油，常用於製作拌麵及涼菜，味道有層次但不偏鹹，以甜味提出鮮味。

記者︰黃依情