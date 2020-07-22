曾錦強：疫情為年輕人帶來機遇

今年的大學畢業生搵工會非常困難，但只要不太揀擇，最終還是會找到的。企業要節省成本，也要從實體轉型或開拓虛擬業務，可能更傾向聘用互聯網世代的年輕人。

畢業生不要太着緊第一份工的薪酬，我畢業時碰上「六四」，起薪點也只是5,000元，連中學未畢業的親戚也驚訝於大學畢業生的薪水那麼低。但我的薪酬後來還是上升了好幾十倍，有能力、有上進心的年輕人，市場始終會給予他們合理的報酬。

而且即使在最差的經濟環境，也有行業得益。例如網購、虛擬銀行等行業，如果沒有疫情出現，要獲得市民廣泛的接受，可能還要等一段時間。年輕人的網絡技術和市場觸覺，都遠比他們的前輩好，絕對有競爭力。

疫情也令人力資本變得更重要。以前零售最重要的是地點，現在不一定要有實體店，辦公室裝修得美輪美奐也沒有用，大家都在家工作，每月交租反而是個負擔。企業的存亡，最終還看人才，企業會更重視人才的投資。

社會運動和國安法，令香港出現移民潮，對於年輕人來說也是機遇。我畢業後碰上90年代的移民潮，如果沒有移民潮，我們這些在前輩眼中未夠班的人，便無法坐上事業的快車。移民潮加快了人才的更替，讓更適合這世代的年輕人更快擔大旗。

原文刊於《晴報》