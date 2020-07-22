【DSE2020】港華「零的突破」　誕下首名文憑試狀元

▲ 中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，香港華仁書院首誕文憑試狀元。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，今年誕下7名考獲7科5**的「狀元」，分別為4男3女，當中1男1女人同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為「超級狀元」，另有1名男生在6科甲類科目均考獲5**，並在1科丙類語言科目獲最高A級成績，成為另類的7科滿分狀元。

其中1名男狀元來自傳統名校香港華仁書院，考獲7科5**成績，今次是該校自「末代會考」誕下最後一名十優狀元後，首度誕下文憑試狀元。

另外，今年有4名特殊學習需要（SEN）考生考獲佳績，有1男1女均成為榜眼、1名男生成為探花，以及1名男生考獲4科5**。

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責任編輯：馮琪雅