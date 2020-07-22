【DSE2020】香港華仁誕首名文憑試狀元 自小受扁桃腺炎困擾立志讀醫

▲ 洪臻考獲7科5**成績，立志讀醫。

中學文憑試（DSE）今日（22日）放榜，今年誕下7名考獲7科5**的「狀元」，分別為4男3女，當中1男1女人同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為「超級狀元」，另有1名男生在6科甲類科目均考獲5**，並在1科丙類語言科目獲最高A級成績，成為另類的7科滿分狀元。

來自傳統名校香港華仁書院洪臻，考獲7科5**成績，今次是該校自「末代會考」誕下最後一名十優狀元後，首度誕下文憑試狀元。洪臻藉著自發訂立溫習時間表，克服停課及考試延期帶來的壓力，考獲7科5**佳績成為該校首名文憑試狀元，今早放榜後感到如釋重負。

自小受扁桃腺炎困擾的他，現透過疫情更深認識到醫生的真實工作，令他希望從醫的意志更堅定，冀升讀港大醫科回饋香港社會，又借通識科所學的多角度思考，權衡港區國安法的正反影響，而法例實施後暫時亦不打算移民。

18歲的洪臻在4科核心科（中、英、數及通識）、化學、生物及企業、會計與財務概論共7科奪5**，並在數學延伸部分M2奪第4級成績，成為該校自末代會考誕下十優狀元後，首位文憑試狀元。

洪臻考獲狀元的心得，即睇港華首名文憑試狀元自小患扁桃腺炎 疫下從醫意志更堅定

另外，今年有4名特殊學習需要（SEN）考生考獲佳績，有1男1女均成為榜眼、1名男生成為探花，以及1名男生考獲4科5**。

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責任編輯：馮琪雅