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【DSE2020】聖保羅男女中學誕2男1女狀元　女拔誕兩名狀元其中1人成「超級狀元」

社會 08:22 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

今年誕生7名DSE狀元。

中學文憑試今日（22日）放榜，港島傳統名校聖保羅男女中學今年誕生3名狀元，其中1男1女各考獲7科5**，另有1名男生同時在數學延伸部份亦取得5**，即一共考獲8科5**，成為今屆「超級狀元」之一。

拔莘女書院今年喜獲兩名狀元，包括「超級狀元」獲8科5**的羅穎賢，和考獲7科5**的莊恩盈。羅穎賢為文科狀元，4個核心科目、英國文學、歷史及數學延伸部分M1獲5**。莊恩盈則在4個核心科目、地理、歷史、和英國文學考獲5**。

其中1名男狀元來自傳統名校香港華仁書院，考獲7科5**成績，今次是該校自「末代會考」誕下最後一名十優狀元後，首度誕下文憑試狀元。另外一名男狀元則來自港島傳統名校皇仁書院。

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記者：陳曉瑩

聖保羅男女中學 中學 聖保羅 DSE

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