【DSE2020】聖保羅男女中學誕2男1女狀元　女拔誕兩名狀元其中1人成「超級狀元」

▲ 今年誕生7名DSE狀元。

中學文憑試今日（22日）放榜，港島傳統名校聖保羅男女中學今年誕生3名狀元，其中1男1女各考獲7科5**，另有1名男生同時在數學延伸部份亦取得5**，即一共考獲8科5**，成為今屆「超級狀元」之一。

拔莘女書院今年喜獲兩名狀元，包括「超級狀元」獲8科5**的羅穎賢，和考獲7科5**的莊恩盈。羅穎賢為文科狀元，4個核心科目、英國文學、歷史及數學延伸部分M1獲5**。莊恩盈則在4個核心科目、地理、歷史、和英國文學考獲5**。

其中1名男狀元來自傳統名校香港華仁書院，考獲7科5**成績，今次是該校自「末代會考」誕下最後一名十優狀元後，首度誕下文憑試狀元。另外一名男狀元則來自港島傳統名校皇仁書院。

【DSE2020】女拔誕2狀元 其中一名為超級狀元

【DSE2020】港華「零的突破」 首誕文憑試狀元

【DSE2020】7人考獲7科5**成狀元 當中1男1女在數學延伸奪5**成「超級狀元」

【DSE2020】逾1.8萬名考生達入讀大學門檻 1.4人爭1學額競爭放緩

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩