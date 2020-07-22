【請戴口罩】十萬火急仍堅持不肯戴口罩 鄧藹霖：不要以為無知而冥頑不靈

▲ 為人為己，請戴上口罩。

瞧着那位阿爸的口罩褪到下巴位置，還不以為然地使勁講話大噴口水，有度火旋即從尾龍骨直燒上腦！

阿伯呀，你這個行為是何等自私缺德呀，若你是帶菌者，病毒正大肆傳播至四方危及旁人。即使你是清白無病，潛藏於周圍環境的病毒也可伺機侵襲你，這把年紀屬高危一族呀，若不幸中招隨時性命不保，家人更有機會被傳染，如此這般香港的醫療體制隨時會被拖垮崩潰。

阿伯呀，醒少少吧，不要被人以為無知而冥頑不靈呀！

煙民們，警醒呀！本來抽煙這回事是個人自由，也從來不去計較被迫吸二手煙的人，自由被剝削該如何忖量。但今時今日正值世紀疫情的烈焰時刻，吸煙已成高度危險的潛在播毒行為呀！君不見有戴口罩者在街上碰上一名吸煙者，兩人不過是交談了十分鐘，確診吸煙者已將病毒傳染給那人了。

在街上再碰見拉低口罩吸煙人士時，應急步跑開勿遲疑呀！

自私是罪，無知也是罪，所有咳嗽或打噴嚏，會下意識拉低口罩的人，我嚴重譴責你！真替那位被噴中臉的醫護人員不值。至於到今天十萬火急仍堅持不肯戴口罩的人，你將被世人唾棄呢！

不戴口罩染疫風險高達90%，即睇【口罩防疫】解構戴口罩防疫功效

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2