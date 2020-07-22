【請戴口罩】口罩成保障健康必須品 鄭丹瑞專欄：感冒傷風都少咗好多

▲ 請大家戴好口罩，齊心防疫。

這個疫情，不僅反覆無常，而且將會困擾我們未來好一段日子。」最近我們經常聽到專家分析：「戴口罩、勤洗手，注意個人衞生，是最基本的防疫措施。」

「我以前好怕戴住個口罩周街行，覺得有病先至要戴口罩。」好事之徒說：「但係自從年頭開始，迫住要戴口罩出入公眾場所，戴戴下就習慣咗，而且發覺傷風感冒都因此少咗好多。睇怕以後好長嘅一段日子，就算疫情過去，戴口罩將會係出門口之前嘅指定動作。其實你個頻道『健康旦』，可以試下去搵啲合規格又好質素嘅口罩，益下我哋班損友都好吖！」

好事之徒一言驚醒，連忙去跟拍檔蕭潮順和葉潔馨商量，大家覺得這個主意甚好，立即四出尋找口罩生產製造商，條件必須符合規格、具備所有證書。除此之外，我要求口罩要有多款顏色供大家選擇，因為與其把戴口罩視為一件苦差，倒不如苦中作樂，多一點顏色、多一點樂趣。

在挑選顏色的過程中，已經充滿樂趣，花多眼亂，終於，大家拍板揀選了橙色和紫紅色，再加上正常的藍色，三款不同顏色的「健康彩旦口罩」，一盒三十個，獨立包裝，定價一百港元，限量推出，看看市場的反應。聽過一句說話：「健康不是第一，健康是唯一。」而口罩，已經成為保障身體健康的必需品。有興趣不妨到www.hieggo.com.hk網頁看看。

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