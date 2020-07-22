【新冠肺炎】消息：聖保祿醫院健康服務助理確診 　10多名醫護需接受檢測

▲ 消息指位於銅鑼灣的聖保祿醫院，也有員工中招。 (資料圖片)

衞生防護中心昨日（21日）公布新增61宗確診個案，至今本港個案累計2,019宗（包括2 018宗確診個案和一宗疑似個案）。昨日新增個案涉及27男34女，年齡介乎4至84歲，當中3宗屬輸入個案，另有60多宗初步確診。

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本港疫情嚴峻，各行各業也有確診個案，公立醫院及私家醫院也陸續有醫護中招。消息指位於銅鑼灣聖保祿醫院，有一名健康服務助理（Health care assistant）確診，她與早前確診的個案有關連，在醫院內有10多名醫護曾與該名確診員工有接觸，需要接受病毒檢測。

至於該名健康服務助理是否曾與病人接觸，有沒有病人需要接受檢測等，TOPick正向院方了解。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋