【DSE2020】傳統名校攬7狀元聖保羅男女中學成大贏家　港華首誕狀元　一文看清狀元花落誰家

▲ 聖保羅男女中學成今屆文憑試大贏家。（林宇翔攝）

中學文憑試今日（22日）放榜，今年共誕生如果7名狀元，由4間傳統名校包攬，其中港島聖保羅男女中學誕生3名狀元，當中包括一名「超級狀元」，成為今屆文憑試的大贏家；香港華仁書院更出現「零的突破」，首次誕生文憑試狀元。

今屆文憑試誕生狀元的學校名單：

1）聖保羅男女中學（狀元數目：3）

港島傳統名校聖保羅男女中學今年誕生3名狀元，其中1男1女各考獲7科5**，另有1名男生同時在數學延伸部份亦取得5**，即一共考獲8科5**，成為今屆「超級狀元」之一。

2）香港華仁書院（狀元數目：1）

香港華仁書院1名男生考獲7科5**成績，是該校自「末代會考」誕下最後一名10優狀元後，首度誕生文憑試狀元。

3）拔萃女書院（狀元數目：2）

拔莘女書院今年誕生2名狀元，包括莊恩盈及「超級狀元」羅穎賢。其中羅穎賢為文科狀元，4個核心科目、英國文學、歷史及數學延伸部分M1獲5**；莊恩盈則在4個核心科目、地理、歷史、和英國文學考獲5**。

4）皇仁書院（狀元數目：1）

皇仁書院今年亦誕生1名男狀元，考生吳浩渝在中文、英文、數學（必修部分5*，延伸部分M1 5**）、通識、地理、生物和化學共7科均考獲5**成績。他曾任副總領袖生，並獲卓越服務奬。

此外，喇沙書院今年雖沒有誕生狀元，但有1名男生考獲6科甲類科目5**，以及一科丙類科目A級成績。

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記者：陳曉瑩