恒毅環衛服務 以創新科技及貼心服務守護社區

過去多月，新型冠狀病毒疫情持續，市場對專業清潔消毒服務的需求日增。信和集團 (「信和」) 旗下之恒毅環衛服務(「恒毅環衛」) 站在守護公眾健康和環境衛生的多道防線，以守護社區為己任。恒毅環衛了解到潔淨無菌的環境對客戶的安全和健康至關重要，除全面提升清潔效率及質素外，更致力以嶄新及環保技術，為客戶創造健康及舒適的生活及工作空間。

融入創新科技 提升防疫效能

信和透過旗下信和創意研發室，為恒毅環衛引入由香港科技企業與瑞典科研夥伴共同研發，並符合瑞典醫療標準的紫外線消毒機械人，以創新科技提升消毒服務質素。機械人的流動底座配備多個感應器，以預設移動模式在指定範圍自由走動，讓紫外光照射到室內每個角落並進行殺菌；紫外光燈組合則可發出適當波長的UVC紫外光，有效破壞病毒和細菌等微生物的DNA或RNA結構，使細胞無法繁殖再生而死亡，達至99.9999%的殺菌功效，與一般化學式消毒相比更為有效。機械人操作簡便，只需使用控制桿或智能電話便可操作，減輕前線工作人員的工作量，同時守護他們的健康，免受病毒感染。除了高效殺菌功能外，機械人更配備其他增值功能如紅外線體溫探測，同時亦會向未有佩戴口罩的人士發出警示和提醒，全方位提升防疫效能。

採用天然消毒劑 更完善保護客戶

客戶的健康為恒毅環衛最重視的一環，團隊於進行霧化消毒過程時採用全天然的消毒劑，有效殺菌之餘，同時確保健康。全天然的消毒劑100%萃取自純植物，不含酒精、化學物和重金屬成份，配合專用低壓超微細噴霧設備，更深入可靠地提供高滲透率的安全消毒服務，保障客戶健康及安全，同時保護環境。信和旗下物業已廣泛應用全天然的消毒劑。

成立專責團隊 提供專業服務

面對疫情迅速改變，基本的環境清潔服務已經不能滿足客戶對環璄衛生的要求。恒毅環衛不時檢視服務及完善防疫措施，特別成立專業消毒團隊 (Special Disinfection Unit, SDU)，全天候為客戶提供專業消毒服務，進一步提升環境衛生。

恒毅環衛特別挑選前線員工加入專業消毒團隊，並由合資格的安全經理為員工提供合共超過100小時的特別培訓，加強他們提供專業消毒服務的相關知識及技能，滿足顧客需求的同時，超越顧客的期望。

恒毅環衛於1987年成立，提供多元化的環境衛生服務，涵蓋零售、住宅、商業大廈、私人會所、醫療中心、百貨公司以及學術機構。恒毅環衛聘用逾2,200名員工，為香港超過180個服務點提供專業服務。

查詢熱線

黃先生：3112 7231

陳小姐：3112 7280

電郵：bestresult@sino-environmental.com

了解更多：https://www.sino-propertyservices.com/tc/environmental-services

▲ 恒毅環衛利用符合瑞典醫療標準的紫外線消毒機械人，以創新科技提升消毒服務質素。機械人可發出適當波長的UVC紫外光，有效破壞病毒和細菌等微生物的DNA或RNA結構，達至99.9999%的殺菌功效。

▲ 恒毅環衛成立專業消毒團隊，成員須接受合共超過100小時的特別培訓，全天候為客戶提供專業消毒服務，進一步提升環境衛生。

▲ 專業消毒團隊於進行霧化消毒過程時採用全天然的消毒劑，消毒劑100%萃取自純植物，不含酒精、化學物和重金屬成份，有效殺菌之餘，同時確保健康。

(資料由客戶提供)