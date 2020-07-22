【口罩檢測】K Kwong檢測港產口罩　顯微鏡下放大睇見毛髮加碎昆蟲

▲ K Kwong檢測港產口罩，在顯微鏡下放大睇，見到毛髮加碎昆蟲。

新冠肺炎疫情下，口罩成為日常必備品，但當中質素可能良莠不齊。香港大學化學系博士 K Kwong（鄺士山博士）不時在Facebook發放口罩相關訊息，昨日就發佈了數張相片，相中可見口罩表層被放大後，清晰見到毛髮及碎昆蟲。K Kwong指自己試戴完該款口罩後感不適，引來網民熱議，紛紛要求開名回應。

K Kwong昨晚在網上公布了數張口罩表層在顯微鏡下放大的情形，相中見到表層滿布密密麻麻的昆蟲。K Kwong稱，自己驗口罩時會試戴口罩，判別是否焗促，因此他試戴該款口罩後，吸入感不適，有嘔吐。他對於驗口罩結果感驚嚇，要清洗顯微鏡、洗手兼消毒。

▲ 口罩表層見到昆蟲。（圖片來源：K Kwong Facebook）

不少網民對於事件感震驚，紛紛留言要求K Kwong公布口罩廠商，有網民直言，擔心戴上劣質口罩會由防菌變食菌：「咁攪法，真係開名好，吸入個肺點算.....」、「為公眾健康着想,請開名pls」、「Dr. Kwong, 麻煩開名。好擔心有市民用左呢d牌子既口罩，由防菌變食菌」、「哇咁恐怖既，plz 開名。」

K Kwong之後回應，這個星期兩次驗口罩受驚，一次是在中童口罩盒內，見到有大昆蟲在未打開的包裝袋内，今次就見到毛髮加碎昆蟲，稱下次驗口罩，要戴口罩加 PPE。他指會定期抽查口罩廠，希望督促廠家，但就未有正面回應上述出現問題的口罩牌子及廠商。

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責任編輯：羅嘉欣