【DSE2020】會考攞U努力翻身當上工程師　過來人拍片鼓勵應屆考生：路不止一條【有片】

▲ 影片中請來4位曾在公開試「拎U」的人，分享如何在不同的人生軌跡中，走出屬於自己的路。(影片截圖)

DSE今天放榜，無論成績考得好或不理想，已成定局，然而能考獲佳績，除靠努力外亦涉及很多因素。有機構為今年DSE考生，製作《「失敗」Ｕ聯盟》影片，鼓勵未能考獲佳績同學，不要氣餒。

從過來人的故事明白成績並不能決定一生，反而在限制之下，趁機會可以思考自己在未來的升學或就業方面的需要，探索自己真正喜歡而又擅長做的事。影片中請來4位曾在公開試「拎U」的人，分享如何在不同的人生軌跡中，走出屬於自己的路。

循道衞理優質生命教育中心找來了四位當年在高級程度會考中英語運用科攞「U」的考生，訪問他們當年拎「U」的感受，再看看今天幾位曾經在公開試中的「失敗者」，現正過着怎樣的生活，公開試攞「U」賦與他們的人生甚麼意義？

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中心總幹事陳穗(Jessica)本身是前中學老師，她謂今屆的DSE考生經歷了不一樣的高中生活，一連串的事件，社會變化，新冠肺炎疫情等不能預期的事件，令他們的生命承受了不一樣「重」，因此他們透過一班當年會考被看為「失敗者」的分享，為今屆考生打氣。

影片中，有2位同時入讀理大高級文憑課程，一位選擇繼續大學之路，一路讀到碩士研究生，畢業後入職德國公司任工程師；另一位則未能完成文憑課程，索性申請澳洲工作假期，方發現當年很多港人去當地工作假期，需要有人作中介服務，讓他發掘自己的商業頭腦，因此賺到錢又賺到經驗，之後更回港創業，現已為3間派對場地及1間餐廳的東主。

▲ 餐廳東主Tony選擇走入商界。(影片截圖)

Jessica指出，在舊制會考和現在的文憑試（DSE）中，考生同樣需面對主科成績達標，才可有入讀大學學位課程資格的現實。但每屆放榜均有不少學生，在選修科表現出眾，卻因語文或數學不濟，便被拒諸大學門外。

但無論如何，假如當事人目標清晰，他們仍可以另闢出路，例如U聯盟有些朋友，憑努力和興趣，轉個圈再進入大學；我們想傳遞的訊息是：路不止一條，只要你不放棄，人生其實有很多可能性。

她舉例U聯盟其中一員—Jacky中學已立志成為社工，目標非常清晰，但英文攞「Ｕ」令他兜了一個圈才完成大學。他完成高級文憑後便入行成為社工，工作兩年後重返校園，以兼讀形式完成學位。

Jacky分享道：

攞「Ｕ」令他早了兩年進入社工行業，令他更知道自己的需要和更有學習動力。

他謂自己在修讀高級文憑時課程主要以中文授課，但修讀學位時卻主要以英文授課，曾十分吃力。

每天放工後花大量時間查字典去理解課堂內容至凌晨3、4點，然後翌日又繼續上班，最後因休息不足而病倒。過往逃避學習英文的債是要還的。

▲ Jacky分享到，英文攞「Ｕ」令他兜了一個圈才完成大學，但對自我認識反而更深。(影片截圖)

Jessica強調4位U聯盟成員都曾努力嘗試面對英文這個弱點，並非認為攞「U」是沒所謂，每一位都試過努力想方法補救。

其實他們也是大部分香港同學的寫照，他們有自己潛能，也曾經努力去面對自己的限制！4位舊生現身說法，反映人生的路有大直路，也有迂迴曲折的小路，只要你願意繼續探索，尋找自己的目的地，每一條路都可行到終點。

她希望無論成績考得好或不理想的同學，都值得趁機思考自己真正喜歡而又擅長做的是什麼，因為只有你才需要為自己的人生負責。

▲ Jessica強調，4位U聯盟都曾認真對待人生，沒逃避英文，沒視拿U是沒所謂，反而一直想方法補救。(受訪者提供)

記者：胡麗珊