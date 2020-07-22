香港恒生大學   「博雅＋專業」教育    成就跨領域創新人才

香港恒生大學（恒大）矢志成為區內具領導地位並以博雅教育為主導的私立大學。恒大共有五個學院，分別為商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯學院，提供逾20個四年制榮譽學士學位課程及碩士學位課程。

恒大將優質教學和學生全方位發展定為最優先目標，透過獨特的「博雅 + 專業」教育模式，培養學生具備明辨思維、創造力、人文關懷、道德價值觀和社會責任的人才。

商學院 開拓環球商業視野

▲ 恒大商學院院長李海東教授指出，學院緊貼市場發展及人才需求，不斷為課程注入嶄新元素，增強學生的競爭力。

恒大商學院涵蓋廣泛的專業領域，融入創新科技元素，培育學生成為兼具商學及金融科技知識的人才。

商學院院長李海東教授（Professor Bradley R. Barnes）表示，學院新設兩個學士課程，分別是「經濟學」及「綜合工商管理」學士學位課程，為學生提供更多元化選擇。他說：「『綜合工商管理』課程為學生提供選科上的自由度，能按個人興趣選擇銀行、財務、市場學及會計學等科目。」另一方面，商學院學生亦能修讀有關人工智能、金融科技、電子商務等學科，裝備他們應對急速轉變的商業社會。

▲ 商學院學生在校內外比賽屢獲佳績，其中包括「全港大學聯校市場策劃比賽」（JUOMA）。

商學院獲多個專業機構認可，例如香港特許秘書公會、香港會計師公會、香港銀行學會等，助學生畢業後考取專業資格，提升職場競爭力。李海東教授說：「我們不少導師不僅擁有博士學位，亦累積多年的商界工作經驗，助學生掌握商界發展趨勢。」

為了建立學生的環球商業視野，商學院與逾70間院校簽訂夥伴關係協議，鼓勵學生到歐美及亞洲等地交流。商學院學生亦積極參與學界比賽，包括CFA協會投資分析比賽、全港大學聯校市場策劃比賽及香港稅務學會全港大專學生稅務辯論比賽等，屢獲殊榮，反映恒大學生表現備受肯定。

傳播學院 培育商業傳訊專才

▲ 恒大傳播學院院長曹虹教授指，學院強調傳播與商業結合，培育學生成為傳訊專業人才。

恒大傳播學院兩個學士課程，包括「新聞及傳播」及「融合媒體及傳播科技」學士學位課程，為社會培育商業傳播、企業傳訊及傳播科技的綜合能力專才，裝備學生應對急速轉變的傳媒行業。

恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹教授指出，兩個課程除教授傳播理論，亦涵蓋實務知識，包括新聞寫作及採訪技巧、公共關係、動畫製作、手機版面設計等，「課程最獨特的地方是傳播學院學生須修讀財經、金融等科目，跨學科培訓對他們日後擔任財經記者或投身商界均有莫大幫助。」

傳播學院積極將最新科技融入教學之中，曹虹教授表示，透過虛擬實境技術，學生能夠模擬在地震、颱風等情況下進行採訪，未來亦會陸續加入人工智能、擴增實境等技術，提升教學質素。

▲ 傳播學院已投放超過千萬元資金添置先進教學設備，包括電視錄影廠、實驗電視廊及控制室等。

每年暑假，傳播學院安排學生到本地及海外傳媒機構、企業的傳訊或公關部門實習；不少學生亦有機會到海外交流，擴闊視野。曹虹教授說：「傳播學院與多所內地、台灣及海外大學有緊密聯繫，包括北京清華大學、傳媒大學、上海復旦大學等，同學能到當地交流，提升溝通技巧，有助日後投身社會。」

曹虹教授相信，經過4年訓練，傳播學院畢業生不僅能投身傳媒行業，也能於商界或大型機構擔任企業傳訊、公關、市場策劃及活動籌劃等崗位，甚至從事電影及短片拍攝、影片後期製作等，出路多元化。

決策科學學院 SSSDP課程注入創科元素

▲ 恒大決策科學學院院長梁志堅教授表示，學院綜合最先進專業知識及技術，並透過實習和比賽，擴闊學生國際視野。

各行各業面對數碼轉型，創科專才大受歡迎。恒大決策科學學院切合社會趨勢，開辦有關供應鏈管理、數據科學及管理科學等5個學士學位課程。決策科學學院長梁志堅教授表示，學院課程與時並進，不僅培育學生「博雅+專業」的知識，亦提供多元學習體驗。

梁教授表示，課程加入社會最熱門的創科題材，涵蓋金融科技、數據挖掘、機械學習、物聯網及智慧城市等知識；同時學院將於新學年開辦全校學生必須的「COM1000」共同核心科目，內容涉獵人工智能、區塊鏈、雲端計算、大數據及5G，讓他們了解這些技術對社會的影響、其背後理念及發展特色。

為豐富學生的學習經歷，學院積極鼓勵他們參與實習及比賽，把知識學以致用。梁教授表示，學院安排學生到銀行、政府統計處、IBM及A.S. Watson等大型機構實習，亦會推薦他們參與學界比賽，例如香港運輸物流學會學界專題研習比賽、香港物流案例大賽、香港工程師學會最佳學生論文獎等，鞏固他們的知識及加強與業界的聯繫。

▲ 學院與行業緊密聯繫，學生獲安排到大型企業和政府機構實習。

決策科學學院5個課程，包括「供應鏈管理」 、「精算及保險」、「應用及人本計算學」、「數據科學及商業智能學」及「管理科學與資訊管理」學士學位課程，於2020/21學年被納入政府指定專業／界別課程資助計劃(SSSDP)，學生能透過大學聯招(JUPAS)報名。

翻譯學院 結合商務翻譯與科技

▲ 恒大翻譯學院院長方梓勳教授表示，課程旨在培育學生成為「Smart Translator」，擁有專業的翻譯技巧之餘，同時掌握翻譯軟件的應用。

恒大翻譯學院的「商務翻譯」學士學位課程，開創本港商務翻譯教育先河，提供四年筆譯及口譯的深入培訓，兼重中英兩文三語、商務技能及通識教育。課程以翻譯為主，商業研究為輔。獨特而全面的課程設計，使學生掌握多元的知識和技能，畢業後不論從文或從商，都可盡展所長。

翻譯學院院長方梓勳教授表示，課程旨為培育學生成為「Smart Translator（智慧譯者）」，同學不單擁有「智慧」處理不同類型的翻譯工作，同時要具備「智能」思維，配合新科技的發展，學會操作嶄新的專業翻譯軟件，「學院期望學生真正做到『Culture Smart（有文化智慧）』及『Technology Smart（有科技智慧）』。」方教授補充：「恒大翻譯學院緊貼市場脈搏，在課程上加入科技元素，學生可修讀電腦與商務翻譯、社群媒體翻譯、遊戲本地化等課程，是香港高等院校之中，提供最多科技科目的翻譯學系。」

▲ 翻譯學院每年安排同學到英國西敏子大學進行交流，提升英語水平。

課堂以外，學院亦鼓勵學生參加海外交流計劃，感受外國文化氣氛的同時，亦可以學習新知識，擴闊國際視野。學院每年暑假均會提供不同海外交流機會，包括學生於二年級時，有機會到北京外國語大學，接受為期六個星期的高級翻譯訓練。三年級學生亦可遠赴英國倫敦西敏寺大學進修短期英語課程，在全英文的語境中，提升英語溝通水平。

人文社會科學學院 擴闊學生國際視野

▲ 恒大人文社會科學學院院長譚國根教授表示，課程讓同學擴闊視野，瞭解世界，為未來事業發長及升學作準備。

恒大人文社會科學學院著重培育學生的世界觀及「以人為本」的思維，設有「中文」、「文化及創意產業」、「英國語文」、「亞洲研究」，以及於新學年開辦的「藝術設計」共5個學士學位課程。課程結合商業元素，提供豐富海外交流及工作實習機會，旨在擴闊學生視野，瞭解世界，掌握分析技巧，提升創新能力，加深對行業了解，為未來事業發展及升學做好準備。

人文社會科學學院院長譚國根教授表示，人文社會科學着重批判思維，從不同的角度理解事物，宏觀了解事情發展。此外，本港「六大優勢產業」之一的文化及創意產業，近年發展蓬勃，對人才的需求有增無減。恒大人文社會科學學院課程能配合社會知識型經濟發展，為行業培育更多新血。

▲ 恒大師生關係密切，經常於課堂內外就各項議題進行討論，培訓學生多角度思維。

學院鼓勵學生參加海外交流，汲取新知識並感受當地的學習氣氛。學生有機會遠赴英國、台灣或內地的大學，修讀一個學期的課程，學院亦與瑞典斯德哥爾摩大學簽訂交換生合作協議，每年均會安排兩校的學生交流學習，感受異國文化。學院同時鼓勵學生把握工作實習機會，期望他們能夠學以致用，汲取課堂以外的知識，同時了解實務工作環境及掌握最新行業動態。

7月22日至24日

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