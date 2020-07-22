【新冠肺炎】伊院全數啟用隔離設施　加強應對疫情能力

▲ 醫院行政總監盧志遠醫生與護理總經理李華珍，特地到G6病房，了解同事們的預備工作。（伊院通圖片）

鑑於伊利沙伯醫院服務範圍，包括黃大仙、慈雲山等地區有社區爆發的情況，而不少新型冠狀病毒病的確診者，本身有長期病患，使他們的病情更加複雜。

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因此，伊院今日（22日）指將原本配備隔離設施、專門收治需要呼吸機治療病人的G6病房，由7月21日起轉型接收確診個案，提升醫院處理疫情的能力。醫院行政總監盧志遠醫生與護理總經理李華珍，特地到G6病房，了解同事們的預備工作。

醫院行政總監盧志遠醫生向同事表達感謝，指今次疫情中，體會到QE同事的團結精神，

面對疫情，大家都盡自己的力量去幫手。相信我們只要上下一心，沉着應戰，必定可以渡過這一關。

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另外，護理總經理李華珍很欣賞病房同事的配合，能在短時間內將病房轉型，確實不容易。她表示有G6病房同事的加入，使醫院更能全面提升照顧確診個案的能力。中央護理部亦會與病房同事保持溝通和提供支援，使整體運作更加順暢。

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責任編輯：郭家穎