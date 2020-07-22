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【DSE2020】張建宗勉勵考生平常心面對結果　按興趣和能力追尋人生目標

社會 10:21 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政務司司長張建宗勉勵考生抱積極樂觀的態度及平常心去面對結果。（資料圖片）

中學文憑試今日（22日）放榜，政務司司長張建宗勉勵考生抱積極樂觀的態度及平常心去面對結果，又指今屆文憑試考生在疫情下應考及放榜，心情難免有些緊張，但無須過分憂慮。

【DSE2020】傳統名校攬7狀元聖保羅男女中學成大贏家　港華首誕狀元　一文看清狀元花落誰家

他指出，在2020至21學年，各院校共提供約52,600個全日制經本地評審的專上課程學額，足以滿足本年度約44,600名日校文憑試考生的升學需要。考生亦可考慮職業專才教育課程，在自己專長和有興趣的範疇上，增進專業知識和實用技能，為日後加入行業打下穩固的基礎。

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張建宗又指，隨著香港與全球的社會和經濟的發展，不少新興行業湧現，建議同學可留意本港就業市場和認識各行業的發展、特點和人力需求。他鼓勵考生積極裝備自己，按興趣和能力追尋人生目標，努力向前，實現理想。

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責任編輯：陳子謙

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