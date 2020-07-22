【天人永隔】戴呼吸機緊急剖腹早產誕女　35歲確診媽媽與病魔搏鬥一個月離世

▲ 35歲確診媽媽剖腹誕女後，不敵病魔離世。

新冠肺炎疫情肆虐全球，令不少家庭生離死別。有確診孕婦因病情惡化，在戴著呼吸機的情況下早產誕下女兒，可惜她最終返魂乏術，即使使用人工心肺都沒有改善，近日最終病逝。

據美國媒體報道，明尼蘇達州一名35歲孕婦Aurora，在6月初出現新冠肺炎病徵，不過首次接受病毒測試呈陰性，醫生要求她留家。然而症狀持續，後來她不斷咳嗽和呼吸困難，6月14日再被送院，需要馬上插喉和注射鎮靜劑。

丈夫Juan Duran表示，兩人原本已育有7歲女兒和1歲兒子，妻子平日很健康，沒有長期疾病，因此以為她只需住院幾日就沒事，沒想到這次病毒如此嚴重。

從未想過這種事會發生在我們的家庭。

緊急剖腹產女

由於Aurora的情況急轉直下，醫生在6月23日為她緊急進行剖腹生產，期間她一直需要戴著呼吸機，Aurora在預產期早10周誕下女兒，早產的女兒只有4磅多，出生後一度待在嬰兒深切治療房（NICU），但健康狀況良好。

不過，Aurora的情況沒有好轉，反而持續惡化，醫生讓她使用人工心肺，但仍沒有好轉。院方近日稱，人工心肺是高度專業服務，不能用於長期治療新冠肺炎，只能作短期急救護理，因此無法再為Aurora提供。丈夫Juan尋求過其他醫院的協助均遭拒絕，最終Aurora於7月19日離世。

Juan受訪時表示，希望更多人重視新冠肺炎的危險性，採取足夠的防疫措施保護自己和家人。

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責任編輯：王明芳