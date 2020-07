【抗疫自煮】馬哥孛羅酒店推佳餚自煮包　總廚拍片教煮和牛肉醬寬條麵調雞尾酒

▲ 馬哥孛羅香港酒店的Cucina推出多款意式自煮包如肉醬寬條麵、蜆肉意大利扁麵、意式米蘭炸牛扒等。(相片:酒店提供)

疫情迫近,不少人在家過自煮人生。想煮出酒店菜餚?可考慮馬哥孛羅香港酒店和港威酒店首推貼心自煮美食及自製雞尾酒材料包,只需3天前預訂,在家中就可簡易煮出可口佳餚及炮製精緻雞尾酒。

▲ 意籍總廚Andrea Delzanno親身示範烹調自煮包,適合新手。(相片:酒店提供)

榮獲福布斯四星餐廳殊榮之馬哥孛羅香港酒店的Cucina,推出多款意式自煮包,包括前菜、主菜及甜品,每款自煮包均包括所需食材、由意籍總廚Andrea Delzanno親身示範影片及所提供的入廚貼士,適合初學者。

可供選擇的主菜包括肉醬寬條麵(148元),彈牙的寬條麵加上以和牛作主食材炮製的牛肉醬汁,滋味無窮。

其他5款佳餚包括魚子醬蟹肉沙律(130元)、蜆肉意大利扁麵(148元)、雜菌蘑菇意大利飯(148元)、意式米蘭炸牛扒(188元)及意大利芝士蛋糕(和138)。

▲ 港威酒店Be on Canton推出10款雞尾酒材料包,每款售價125元。(相片:酒店提供)

而位於港威酒店的露天雅座Be on Canton則推出10款廣受歡迎的雞尾酒材料包,包括Sex on the Beach,Old Fashioned及Cosmopolitan,每款售價125元。

只要按着調酒師在影片中的示範,在家也能輕鬆調製各式經典的雞尾酒。凡消費滿500元,更可免費獲贈搖酒壺。

訂購熱線:

Cucina:2113 0808(電話/WhatsApp)

Be on Canton:2113 7828(電話:)/5217 6428(WhatsApp)

記者:陸明敏