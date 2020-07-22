【DSE2020】黃子華會考12分修哲學成棟篤之神　汪明荃演藝成就非凡一身公職

▲ 黃子華會考12分轉修哲學成棟篤之神，汪明荃對粵劇貢獻非凡一身公職。

今屆中學文憑試（DSE）受新冠肺炎影響考期及放榜日子一波三折，終於在今日（7月22日）放榜。

今年共誕生7名狀元，包括一名勇奪8科5**的超級狀元，雖然每年放榜的焦點都會集中在成績優異的學生身上，但仍有不少成績未如理想的學生繼續在社會發光發亮，包捨娛樂圈中多位藝人。

近年香港學制轉為中六要應考中學文憑試 (DSE) ，其前身香港中學會考（HKCEE）則於中五應考，大部份娛樂圈的藝人都是「會考年代」的學生。會考以最高分的六科作計算，每科最高可獲5分，30分為之滿分。

黃子華 12分

黃子華於當年會考考獲7科D的成績，最後獲得12分。

雖然不算高分，但家境不俗的他被送到加拿大升學。

子華本來修讀工商管理系，後來因為對哲學產生興趣後便決定轉科，並取得哲學學士學位畢業。

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▲ 「子華神」地位難以動搖。（instagram圖片）

回港後，黃子華的事業並不暢順，曾任代課老師、物流業、電台資料搜集員等等，想做演員的他一直鬱鬱不得志，於是決定舉辦他首個棟篤笑《娛樂圈血肉史》，卻因此成為了香港「棟篤笑始祖」。

至今雖然黃子華已經宣布「金盆𠺘口」，但其棟篤笑的神檯位置至今仍無人能代替。

容祖兒 9分

容祖兒會考9分，但Joey擅長的並非讀書，而是唱歌。

她中學畢業後繼續修讀旅遊相關的課程，熱愛唱歌的她自小已參加過大大小小的唱歌比賽，1995贏得其中一個比賽後成功簽約推出歌曲，但被指「不漂亮」而遭解約。

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▲ Joey現已是香港樂壇天后。（instagram圖片）

努力不懈又有實力的祖兒後來成為了已故歌手羅文的徒弟，正式入行。出道後，憑她的努力成為樂壇最受歡迎女歌手，網民統計Joey入行廿年來奪得近千個獎項。

汪明荃 6分

汪阿姐汪明荃會考僅6分，喜歡表演的她畢業後投考麗的映聲第一期訓練班而入行，在圈中打滾多年，由粵劇、電影、電視劇、主持等等均有涉獵。

此外，汪阿姐多年來醉心於粵劇的推廣，在社會上屢獲名銜。

包括香港十大傑出青年、理工大學榮譽院士、城市大學榮譽文學博士、教育大學榮譽人文學博士、演藝學院榮譽博士等等，汪阿姐啲甄是全國人民代表大會廣東地區代表，又是八和會館的主席，公職甚多，事業成就有目共睹。

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▲ 汪阿姐仍保持一顆年輕的心。（instagram圖片）

林二汶 6分

林二汶曾在TOPick訪問分享，當年中五會考得6分，翌年重考得9分，讀不了中六，長大回想，對課本內容是理解，但考試不喜歡model answer，往往答了太多東西，因此被認為是錯的答案。

受哥哥林一峰影響而學習結他的她，認識了拍檔盧凱彤後，組成了At17入行。

多年來由女子組合、唱作人，直到近年化身主持人及演員，擁有一把靚聲的她更無所不在，許多廣告、電影配音都有二汶的份。

今年她更憑電影《金都》奪得第39屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」獎項。

▲ 二汶成為了歌影視三棲發展藝人。（instagram圖片）

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陳慧琳 4分

天后陳慧琳（Kelly）當年會考只有4分，Kelly後來到日本升讀高中後，獲校長推薦至全球排名第二的藝術及設計大學Parsons School of Design修讀圖像設計學。

入行後Kelly憑努力和健康形象，2000年後成樂壇天后，現在擁幸福家庭。

▲ Kelly現已是幸福人妻和幸福人母。（instagram圖片）

E-Kids 1分

每年公開試放榜，由阮民安（Tommy）、林詠倫（Alan）和郁禮賢（Tim/Kasa）組成的男子組合E-kids定會再度被提起。

當年Tommy接受訪問時透露，三位成員於會考合共只有一分，即只有一科及格，而那一分更是由Tommy憑數學一科奪得。

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