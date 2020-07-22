【北上避疫】港女北上避疫被安排到東莞隔離14日 呻酒店無提供奶茶水果如「賣豬仔」

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，部分民眾選擇北上避疫，一名港女日前北上避疫，被安排於東莞的酒店隔離14日，她在隔離期間發文呻「賣豬仔賣到東莞」，又呻工作人員不提供水果、奶茶等「必需品」，引起大批網炮轟。

該名港女網名是「-藍莓醬_」，她日前在微博圖文并茂發帖，稱本月15日從香港前往深圳，因抵深圳後按規定須接受14日隔離，她被安排入住東莞的隔離酒店接受醫學觀察。

她之後收到防疫部門的訊息，包括現時暫停水果、速遞、外賣、奶茶等不必要的物品配送服務，僅送生活必需品，有新變化再另行通知。

另一則訊息則是，入住期間如需工作人員接送物品，請提前在每日中午11點前在群裡先告知，並進行公安檢查後由工作人員在送餐時間配送，配送到達房間時間不定，奶茶、熟食、辛辣食品等不是生活必需品不配送。

該名港女對此大感不滿，發文形容：

賣豬仔賣到東莞。睡醒一覺都未過完第一天。水果、奶茶都是必需品好嗎？

帖文一出引起網民熱議，大批網民質疑，「奶茶水果是什甚麼必需品？幾頓不吃能死？」、「你是來內地躲病毒的還真以為是來度假的？」、「別人醫護人員不是你的工人。」、「哪裏來的優越感，要享受就在家享受，不要到處跑」。

涉事港女之後回應，稱自己起初以為會被送往深圳的酒店，落車知被送至東莞，故用「賣豬仔」調侃自己；又稱在社交平台獲悉，其他地方的隔離酒店可提供上述配送服務，「只是開玩笑，我沒纏着工作人員給我買，希望大家不要被帶節奏」。

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責任編輯：羅嘉欣