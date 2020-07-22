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【BB大晒】新手爸爸陳山聰為囝囝洗澡　IG騷溫馨照片：兩仔爺的浪漫

娛樂 11:22 2020/07/22

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳山聰為囝囝Jaco洗澡。

陳山聰自7月初升新手爸爸後，其個人社交媒體成了兒子Jaco的專頁，陳山聰亦大方分享和兒子之間的互動。早前陳山聰接受訪問時表示，上班時會不斷問太太兒子的狀況，更借太太發相一解念子之苦。

山聰分享為兒子洗澡的照片，並配文：「活到老、學到老第一次同 @jaco_chan_aj 沖涼」，以標籤「享受當下」、「兩仔爺的浪漫」、「父子」、「ajboy」和「jaco」透露與孩子相處的喜悅。

【BB大晒】陳山聰已為兒子改中文名　新手暖爸疫情下未敢擺百日宴

山聰為兒子洗澡。（取自陳山聰FB）

好友姚子羚大讚山聰與兒子互動「so sweet」，也有網民留言稱山聰有「慈父的感覺」，有網民以過來人身份，提醒「100分老豆，但也不會忽略太太。」

山聰正為新劇《超能使者》開工，落力為Jaco賺奶粉錢。

【BB來了】陳山聰「升呢」做爸爸　公開一家三口家庭照宣布喜訊

山聰與兒子。（取自陳山聰FB）

拍攝期間，山聰更不斷向其他拍檔分享兒子照片，山聰揚言兒子出生後，經常不捨得出門。

所以在開工的日子，山聰會不斷向太太問及兒子的情況：「一有空閒時間便問她BB有沒有新動態，有沒有吃飽，很捨不得。」

在兒子出生的第六日，山聰和太太已為兒子開設instagram帳號，分享父子互動。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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