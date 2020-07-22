【開心速遞】「Bonnie」為媽媽安排生日飯溫馨滿瀉　林凱恩劇接劇：陪伴她的時間變得越少

▲ 林凱恩為媽媽慶生。（林凱恩IG圖片）

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「Bonnie」林凱恩（Iris）日前為媽媽慶生，全家一起吃生日飯場面溫馨愛戴。劇接劇的林凱恩工作越來越多，她感慨指自己陪伴媽媽的時間變得越來越少，不過母女感情依舊深厚。

▲ 林凱恩一家齊齊為林媽媽慶祝。（林凱恩IG圖片）

林凱恩於社交平台分享家庭照，並寫道：

成長得越多，陪伴她的時間會變得越少。在每位媽媽眼中最珍貴的禮物就是一家人在一起的時光。

重要的不是地點，重要的是跟誰在一起。親愛的羅小姐，生日快樂~除了要你身體健康還是要你身體健康！一直愛你！

#謝謝 @168_seafood @giftflowershk 成就這個迷你生日會#滿滿的愛

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▲ 林凱恩為媽媽安排生日大餐。（林凱恩IG圖片）

單親家庭長大的Iris曾於TOPick訪問中透露，從事秘書工作的林媽媽獨力養大她和哥哥，所以她覺得媽媽很偉大：「知道媽媽辛苦，以前她要上班，每天早上定必煮早餐給我吃，這是我覺得很溫馨的一件事。」

林媽媽從來不向子女吐苦水，Iris指：「她一句怨言也沒有，所以我要更加去愛錫她。」

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▲ 林凱恩與媽媽感情要好。（林凱恩IG圖片）

母女感情深厚，就算Iris現在已大個女，仍很喜歡與媽媽傾偈：「跟媽媽的相處是很重要，要很珍惜這段關係，因為始終都是獨一無二的。」

縱使父母分離，一直隨媽媽生活的Iris也會跟爸爸聚會：

「其實跟爸爸關係也很親密，我的性格是綜合了父母，風趣幽默是跟爸爸學，我們的關係像朋友。」

她認為：「父母對我來說是無可替代，所以無論如何也依然會很愛錫我的父母，

做一個令他驕傲自豪的孩子。」