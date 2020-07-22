【齊人之福】鄧兆尊自揭一拖三女友秘技 爆祥嫂當年幫他擋桃花：拍拖好煩

▲ 鄧兆尊接受訪問談及對感情看法。

鄧兆尊日前接受好友苑瓊丹邀請，接受香港開電視節目《開工大吉77》訪問。兆尊帶苑仔前往銅鑼灣老牌西餐廳，感受兒時的回憶，兆尊談及兒時回憶，又指長大後桃花不絕，當年母親要為自己擋桃花。

兆尊在節目中稱：「這裡（銅鑼灣的餐廳）以前爸爸帶我來，第一次來大概十歲左右，真是由細食到大。」苑仔問爸爸是否捉他出來說教？兆尊笑道：「在家還講唔夠咩，在這裡他都都是望女仔、同行家傾談。以前我都不知父親這麼紅，不明睇戲為何要遲入場、早走，又不陪我行百貨公司，跟他出街的人會望著我們。」

【4億身家】鄧兆尊贈新歡戒指肯定地位 月花20萬養三頭家享齊人之福

▲ 鄧兆尊日前受訪談感情世界。（香港開電視提供）

鄧永祥與洪金梅育有4名子女，包括鄧兆尊、鄧小艾、鄧兆榮及鄧碧玉。由於夫婦二人都是名人，而洪金梅亦希望鄧兆尊可以承繼父親做演員，於是在她想成為星媽的欲望驅使下，她便把鄧兆尊安排加入TVB。

入行多年，兆尊坦言自己從未想過演藝圈發展，被家人「逼」入行：「我以為大學畢業之後，去做銀行工，但家人想我做這行，你知我屋企皇太后啦，她想你做，你不能Say No，便入了這行，要到後期我才開始鍾意演戲。」

人所共知鄧兆尊多年來承認擁有3位紅顏知己，分別是被慣稱為大婆的Carmen、二房Cherry（車厘子）及三房Claire。

不過，早前他已跟三房Claire和平分手，但不愁寂寞的兆尊，已極速有新女友，兆尊曾指對方姓陳，可暫叫作L小姐。

【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了 再結新歡享齊人之福不打算結婚

▲ 鄧兆尊過去與3 位女友包括Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽。（取自微博）

祥嫂對兒子女友甚嚴格

兆尊在節目坦承自小桃花不絕，笑指媽媽曾為他擋桃花，女友拍拖多年才獲對方認定：「第一個女友拍拖三十年，去到一起二十年，媽媽才認同對方！」

對於多情，兆尊這樣解釋：「我唔係博愛，而係一盆水潑埋嚟，總有一兩滴會濕身嘅。」

過去鄧兆尊曾稱對三個女友一視同仁，不會特別偏愛哪一個，也指不會跟她們結婚，稱「香港一夫一妻制很困擾我」，甚至去街也盡量三人或二人同行，也不會公開拖手，因此過去三女友和平共處。

不過今次新歡L小姐似甚得鄧兆尊寵愛，二人早前就拍到在荃灣拍拖照，還在街上手拖手，另兆尊也不介意新歡有一名孩子，樂於三人行。

▲ 鄧兆尊跟好友苑瓊丹日前回到童年常去的餐廳。（香港開電視提供）

鄧兆尊歎拍拖太煩

節目中兆尊談到跟苑仔片場結緣，友誼建立於「演戲」之上：「因為我佩服苑仔，她可以話喊就喊，慢慢就做好朋友，我們之間冇秘密，佢問我就會講。如她問我感情世界，點解會有咁多女朋友，我說自己不是特別多，事實上好多人都有幾個女朋友，不過不可以周圍同人講，我就選擇講出來而已。」

苑仔就稱兆尊做「大少」，但指對方沒架子：「他太大光環，大家都叫佢做大少，但他對大家都好好，不會有少爺仔脾氣，所以好難得。我跟他家人實在太熟，所以不見面都會知近況，如有否新女朋友，難得圈中真老友，他成日話拍拖好煩，我惟有祝他早日單身脫苦海啦。」