【DSE2020】蘇國生：今年文憑試「一波好多折」 放榜日整體暢順

▲ 考評局秘書長蘇國生表示今年文憑試「一波好多折」，但整體暢順。（資料圖片）

中學文憑試今日放榜，因應疫情，考評局針對放榜作出特別安排，讓學校可選擇向學生派發電子版成績單，秘書長蘇國生今日（22日）於電台節目《千禧年代》表示今年文憑試「一波好多折」，但整體暢順。

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蘇國生表示考評局早前已將電子版成績單給予學校，到今早已再向學校發密碼去打開檔案，讓學校將成績單發給學生，同時學校亦可派人到兩個辦事處取實體成績單。他提到今早大約7時許已完成相關程序。

而為了疏散人流，考評局安排新界大約200多間中學可到荃灣辦事處取成績單，港九的中學就到灣仔分兩層的辦事處取成績單，他形容過程流暢，約10多分鐘已疏散人流。

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提到自修生方面，他表示可透過電郵收到電子成績單，而實體成績單就會寄給相關考生，但鑒於郵遞服務將於今星期改動，自修生可能會在24前號才能收到通知書，其過程也流暢。

蘇國生續說今年考生的成績與去年相近，符合大學資格的考生共18634人，佔日校學生42.2%，與去年相若。

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責任編輯：郭家穎