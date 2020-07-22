【新冠肺炎】陪診員需陪同長者如廁增感染風險　院舍業界對事件感震撼

▲ 一名64歲的陪診員昨日確診，業界對事件感到震撼。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，一名64歲的陪診員（第1972宗）確診，潛伏期間曾陪同6、7名長者入院，涉足十多間安老院。香港安老服務協會執委李輝表示，業界對事件感到震撼，又擔心會令病毒帶回院舍，形容「人人自危」。

【新冠肺炎】25宗源頭不明個案 64歲陪診員染疫每日陪長者入院

李輝今早（22日）在一個電台節目表示，由於部分院友必須返醫院覆診檢查，因此需要陪診員，而一般陪診員固定服務某一間院舍，而非超過10間院舍，相信確診患者或受僱於中介公司，或是有相關經驗的退休女士擔任兼職。

她又稱，陪診員到醫院時間較長，其間需陪同長者去洗手間，甚至幫忙換尿片等，被傳染的機會高，認為是高危情況，擔心會令病毒帶回院舍，形容「人人自危」。

李輝呼籲陪診員要加強個人保護，任何時間都要洗手，長者返回院舍要先洗澡，更換衣服才返回床位，又認為業界應盡量避免聘用曾出入醫院或去過高危院舍的人士作陪診員。

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記者：陳子謙