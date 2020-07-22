【外賣優惠】鼎王麻辣鍋首推外賣速遞送勻全港　7月優惠消費滿額即送鴨血及A4和牛

▲ 因應疫情，鼎王麻辣鍋首推外賣速遞，送勻港九新界。（鼎王麻辣鍋Facebook）

新冠肺炎疫情持續，香港確診個案已突破2000宗。食肆禁晚市令再延7日，不少食店紛紛推出外賣優惠應對。台灣過江龍「鼎王麻辣鍋」首推外賣速遞「鼎王全港送」，港九新界都送到，大家可安坐家中歎麻辣鍋和酸菜白肉鍋了！

▲ （鼎王麻辣鍋Facebook）

考慮到疫情和食客安全，鼎王麻辣鍋宣布只要外賣消費滿$600，即提供全港送貨，滿$2000元更可免運費。

不單可享免運費優惠，只要消費滿$600以上，更有不同菜品贈送！滿$600送自家製手工瑤柱滑（120克）和油條8條，滿$800送蝦滑、蛋餃，滿$1600更有日本A4和牛粒，超抵食啊！

除此之外，由7月21日至31日，逢星期一至四外賣自取及「鼎王全港送」滿$800，即可額外送出一份鴨血（10件），鼎王鴨血的粉絲要留意啦！

▲ 七月限定優惠：消費愈多，就有愈多菜品送！（鼎王麻辣鍋Facebook）

外賣速遞的最低消費為二人份量，每位客人送一人份醬料。客人可透過Whatspp下單（每日服務時間為10:00am至10:00pm）。

確認訂單後提供資料、預計送貨時間和地址即可。而為保障客人，鼎王麻辣鍋將於送貨前拍照予客人，以確保食物數量齊全。因運送需時，客人需在送貨前3小時確認訂單。

▲ （鼎王麻辣鍋Facebook）

記者：Panda