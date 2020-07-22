  • 30°C
香港時間 : 2020722日 (週三) 11:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【外賣優惠】鼎王麻辣鍋首推外賣速遞送勻全港　7月優惠消費滿額即送鴨血及A4和牛

休閒 11:23 2020/07/22

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

因應疫情，鼎王麻辣鍋首推外賣速遞，送勻港九新界。（鼎王麻辣鍋Facebook）

新冠肺炎疫情持續，香港確診個案已突破2000宗。食肆禁晚市令再延7日，不少食店紛紛推出外賣優惠應對。台灣過江龍「鼎王麻辣鍋」首推外賣速遞「鼎王全港送」，港九新界都送到，大家可安坐家中歎麻辣鍋和酸菜白肉鍋了！

（鼎王麻辣鍋Facebook）

考慮到疫情和食客安全，鼎王麻辣鍋宣布只要外賣消費滿$600，即提供全港送貨，滿$2000元更可免運費。

不單可享免運費優惠，只要消費滿$600以上，更有不同菜品贈送！滿$600送自家製手工瑤柱滑（120克）和油條8條，滿$800送蝦滑、蛋餃，滿$1600更有日本A4和牛粒，超抵食啊！

除此之外，由7月21日至31日，逢星期一至四外賣自取及「鼎王全港送」滿$800，即可額外送出一份鴨血（10件），鼎王鴨血的粉絲要留意啦！

七月限定優惠：消費愈多，就有愈多菜品送！（鼎王麻辣鍋Facebook）

外賣速遞的最低消費為二人份量，每位客人送一人份醬料。客人可透過Whatspp下單（每日服務時間為10:00am至10:00pm）。

確認訂單後提供資料、預計送貨時間和地址即可。而為保障客人，鼎王麻辣鍋將於送貨前拍照予客人，以確保食物數量齊全。因運送需時，客人需在送貨前3小時確認訂單。

（鼎王麻辣鍋Facebook）

記者：Panda

相關文章

【外賣優惠】台灣過江龍勝面推出外賣自取6折優惠　必點限量招牌麻辣牛三寶湯麵涼拌手撕雞
16:54 2020/07/21
【外賣優惠】台灣過江龍勝面推出外賣自取6折優惠　必點限量招牌麻辣牛三寶湯麵涼拌手撕雞
【酒店優惠】尖沙咀凱悅外賣自取85折 128元起歎3道菜午餐【附訂購連結】
13:05 2020/07/21
【酒店優惠】尖沙咀凱悅外賣自取85折 128元起歎3道菜午餐【附訂購連結】
【外賣優惠】壽司郎推3款外賣自取盛合　晚上6點後加設135元限定福袋餐
10:51 2020/07/17
【外賣優惠】壽司郎推3款外賣自取盛合　晚上6點後加設135元限定福袋餐
外賣 火鍋 飲食優惠 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
12:55 2020/07/19
【情未了】周焯華與Mandy Lieu復合　舊情復熾洗米華泰國築愛巢
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片
16:11 2020/07/21
【新冠肺炎】染疫者遺體全身包裹膠膜　攝影師：這是我拍過最心碎的相片
【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光　前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡
13:55 2020/07/21
【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光　前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡