【肺炎檢測】為做測試謊稱沒接觸高危人士　診所醫生怒斥自私市民：污染診所所有人

▲ 診所醫生斥自私市民為做快速測試，隱瞞接觸史。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，不少市民紛紛到醫院、私家醫生診所進行深喉唾液檢測。不過，有診所醫生就表示，有市民為了做檢測，而隱瞞了自己的接觸史，變相污染了診所所有人士。

有診所醫生在Facebook專頁「診所嘔血事件簿」分享近日在診所遇到的自私個案，指有市民明明在電話中表示自己沒有病徵、沒有接觸高危人士，到了診所填問卷都表示自己沒事，但一進入醫生房，才向醫生坦白自己親戚去了高危地區茶樓，所以心急想做新冠肺炎的快速測試。

對此，診所醫生直斥這種行為會污染了診所所有人士：

點解你覺得呢啲資料唔使話俾我哋知？？你直接入咗醫生間房Contaminate我地啦！！！！！

另外醫生又指，近日實在太多人做測試及每日打去診所詢問檢測結果，不過由於化驗所工作量實在太大，診所也沒有途徑「催促」政府加快出檢測報告，希望大家耐心等待：

我地冇電話催政府架大佬！化驗所好大壓力唔好搞人地啦！新聞都話報告要遲D先出。

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責任編輯：王俊賢